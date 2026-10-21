

EQS-Media / 21.10.2026 / 09:21 CET/CEST

Presseaussendung 21. Oktober 2026 Emerald Horizon AG bezieht Zentrale im Black Panther Forschung und Entwicklung wachsen im LaboraTHorium in der Karl-Huber-Gasse weiter - zahlreiche Jobs ausgeschrieben. Graz, 21. Oktober 2026 - Die börsennotierte Emerald Horizon AG hat ihre Unternehmenszentrale in das markante Bürogebäude "Black Panther" an der Liebenauer Tangente 6 in Graz verlegt. Forschung und Entwicklung bleiben mit dem Labor am bisherigen Standort in der Karl-Huber-Gasse 15. Dort schafft die Übersiedlung den Raum, den das rasch wachsende Technikteam braucht. "Mit dem Black Panther hat unsere Zentrale eine Adresse, die zu unserem Anspruch passt. Im LaboraTHorium gewinnen unsere Technikerinnen und Techniker den Platz für die nächsten Entwicklungsschritte", sagt Florian Wagner, CEO der Emerald Horizon AG. Ein Wahrzeichen an der Stadteinfahrt Der "Black Panther" zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Bauten der Stadt. Das Gebäude wurde als Landmark an der Grazer Stadteinfahrt konzipiert. Die Form folgt dem Bild eines sprungbereiten Panthers. Norbert Hofer, Vice President Strategic Communications, dazu: "Für ein Unternehmen, das an der Energieversorgung von morgen arbeitet, ist ein Haus mit Sprungkraft die passende Adresse." "Ein börsennotiertes Unternehmen in dieser Wachstumsphase braucht Strukturen, die mitwachsen. Mit der neuen Zentrale bündeln wir die administrativen Bereiche und das Management an einem Ort, die Entwicklung erhält im LaboraTHorium den vollen Raum für die nächsten Schritte", sagt MMag. Philipp Pölzl, Vice President Operations der Emerald Horizon AG. LaboraTHorium bleibt Herzstück der Entwicklung Im Emerald LaboraTHorium in der Karl-Huber-Gasse arbeitet das Entwicklungsteam an den Kernprodukten des Unternehmens. In den vergangenen Monaten hat Emerald Horizon gezielt zahlreiche weitere Technikerinnen und Techniker sowie Expertinnen und Experten aus der Nuklearphysik, der Beschleunigertechnik und Chemie Spezialisten neu an Bord geholt. Mit jedem neuen Teammitglied wächst der Bedarf an Werkstätten, Prüfständen und Laborflächen. Die Übersiedlung der Zentrale macht diese Flächen frei. Damit entsteht auch deutlich mehr Platz für den Reaktorbau und unsere Chief Reactor Engineers. "Die neu erschlossenen Quadratmeter im LaboraTHorium schaffen Enabling Space, um innovative Komponenten und Prototypen zu entwickeln - passend zu unserem kontinuierlich wachsenden Team!", sagt DI Dr. Mario J. Müller, Vice President R&D der Emerald Horizon AG. Die Emerald Horizon AG ist damit eine Arbeitgeberin mit wachsender Bedeutung für den Großraum Graz. Ganze Teams im Aufbau Die Neuaufnahmen gehen weiter, nicht nur für den Bereich Forschung und Entwicklung. Gesucht werden Elektrotechniker:innen und Konstrukteur:innen im Bereich Forschung und Anlagenbau, Maschinenbauer:innen für die Prototypenentwicklung und für den Hochtemperaturbereich, Verfahrenstechniker:innen, Prozessingenieur:innen, Nuklearenergie-Physiker:innen, Laserphysiker:innen und Simulationsingenieur:innen. Dazu kommen ein:e Head of Integrated Management Systems and Quality, ein:e Senior IT-Systemadministrator:in, Verstärkung im operativen Einkauf sowie ein:e Social Media and Content Creator. Alle Stellen sind auf www.emerald-horizon.com abrufbar. "Wer ganze Teams aufbaut, braucht klare Prozesse. Die neuen Kolleginnen und Kollegen wissen vom ersten Tag an, wie wir arbeiten und welche Standards gelten", sagt Mag. Claus Schmidt, verantwortlich für Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement bei der Emerald Horizon AG. Klarer Fahrplan: Prototyp 2029, Demonstrator 2031 Emerald Horizon verfolgt einen klaren Zeitplan. 2029 soll der Prototyp des SMRX in Betrieb gehen. Für 2031 ist eine Demonstrationsanlage geplant, anschließend die Serienfertigung. Viele Entwicklungsschritte laufen parallel. Eine Herausforderung ist die Regulatorik. Das System SMRX ist eine besondere Form des kleinen modularen Reaktors: thoriumbasiert, beschleunigergetrieben und unterkritisch ausgelegt. Ein Modul liefert rund 10 Megawatt grundlastfähigen Strom. Industriepartner ist die niederländische VDL Groep mit rund 14.000 Mitarbeitenden und rund 4 Milliarden Euro Umsatz. VDL übernimmt Engineering, Fertigung und Montage und hat im September mit dem Bau des ADES Test Loop begonnen. Die erste SMRX-Fabrik soll am Standort von VDL entstehen. Bereits heute bringt die Tochter Emerald Energy GmbH mit DUALstorePLUS ein hybrides Energiespeichersystem für Industriebetriebe auf den Markt, angeboten als Energy-as-a-Service ohne Investitionskosten für den Kunden. Großes Interesse im Ausland Das österreichische Unternehmen stößt international auf wachsende Aufmerksamkeit. Die Spitzen der Emerald Horizon AG gaben in den vergangenen Monaten Interviews von Washington bis Zürich. Gespräche mit Unternehmen, Investoren, Wissenschaftern, Medienvertretern und Behörden führten durch Europa, von London bis Budapest und natürlich auch in die USA. Emerald Horizon für "Innovator of the Year" nominiert Die Emerald Horizon AG ist in der Kategorie Scaleups für den "Innovator of the Year"-Award von brutkasten nominiert. brutkasten zählt zu den führenden österreichischen Online- und Printmedien für Startups, Innovation und Wirtschaft. Wir freuen uns sehr über diese Nominierung. Sie bestätigt den Weg, den unser Team mit SMRX und DUALstorePLUS eingeschlagen hat. Hier abstimmen: https://brutkasten.com/artikel/das-voting-zum-innovator-of-the-year-2026-kategorie-scaleups Über die Emerald Horizon AG Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz wurde 2019 gegründet und entwickelt sichere, skalierbare Energietechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie und Energieversorgung. Die Kernprodukte sind DUALstorePLUS, ein hybrides Energiespeichersystem aus Batterie, Salzschmelze-Wärmespeicher und KI-Steuerung, und SMRX, ein thoriumbasiertes, beschleunigergetriebenes und unterkritisches Energiesystem. Die Aktie notiert seit 26. Juni 2026 an der Wiener Börse (Standard Market), Ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1. Zentrale:

Liebenauer Tangente 6, 8041 Graz

Forschung und Entwicklung: Emerald LaboraTHorium, Karl-Huber-Gasse 15, 8041 Graz

www.emerald-horizon.com Hinweis: "Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Diese Mitteilung und die enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den bzw. die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in eine andere Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Dementsprechend richten sich die Informationen insbesondere nicht an "U.S. Persons" (im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933) oder an Personen, die in den vorgenannten Rechtsordnungen ansässig sind oder sich dort befinden." Pressebild Bild: Die neue Unternehmenszentrale von Emerald Horizon im Bürogebäude "Black Panther" an der Liebenauer Tangente 6 in Graz © MPG GmbH | All rights reserved.

Medienkontakt für Rückfragen Ing. Norbert G. Hofer, MBA

Vice President Strategic Communications

Emerald Horizon AG Email: hofer@emerald-horizon.com Mag. Melanie Koch, MA

Medienbetreuung

Emerald Horizon AG Mobile: +43 664 54 55 324 Email: koch@emerald-horizon.com



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Emittent/Herausgeber: Emerald Horizon AG

Schlagwort(e): Energie



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