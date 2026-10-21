Ich frage mich, wie viele Warnsignale es noch braucht, bis Österreich seine Altersvorsorge breiter aufstellt. Im aktuellen Marsh CFA Institute Global Pension Index liegt unser Pensionssystem bei der Nachhaltigkeit auf dem letzten Platz aller 55 untersuchten Systeme. Sinkende Geburtenraten und längere Lebenserwartung erhöhen den Druck auf das Umlageverfahren. Marsh-Österreich-Geschäftsführerin Michaela Plank fordert deshalb mehr kapitalgedeckte Vorsorgemöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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