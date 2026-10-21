München (ots) -Idris Elba ("Avengers: Infinity War", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw") übernimmt in diesem packenden Survival-Thriller nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch Co-Regie: Nach dem unkontrollierten Absturz ihrer Raumkapsel aus dem All in die Tiefen des Meeres beginnt für drei Astronauten ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit - denn jeder Atemzug könnte ihr letzter sein.Sechzig Meilen über der Erde gerät eine Raumkapsel außer Kontrolle. An Board kämpfen Kapitän Jackson (Idris Elba) und seine beiden Mitastronauten Brooks (Caitlin FitzGerald) und Rhodes (Hero Fiennes Tiffin) verzweifelt darum, den Absturz zu verhindern - doch die Kapsel schlägt in den endlosen Weiten des Ozeans auf. Ohne Schwimmwesten, genügend Sauerstoff und Aussicht auf schnelle Rettung dringt unaufhaltsam Wasser in die beschädigte Kapsel auf dem Meeresgrund. Als Rhodes auch noch mit seinem Fuß in einer defekten Bodenplatte eingeklemmt wird, bleibt Jackson und Brooks nur eine schier unmögliche Entscheidung: ihren Kollegen zurückzulassen und sich durch die dunklen Tiefen an die Oberfläche zu kämpfen. Wird es ihnen gelingen, Rhodes zu retten, bevor ihm die Luft ausgeht?ABOVE THE BELOW ist ein packend inszenierter Survivalthriller mit Idris Elba ("Avengers: Infinity War", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"), der hier sowohl als Hauptdarsteller als auch als Regisseur agiert - gemeinsam mit Co-Regisseur Martin Owen. In weiteren Rollen sind Caitlin Fitzgerald ("Masters of Sex") und Hero Fiennes Tiffin ("Young Sherlock") als Mitastronauten zu sehen.Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk & Online):das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtTel: 040 5393088-1presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6375113