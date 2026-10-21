16,3 Millionen CAD ohne Aktienverwässerung: Kanada und Québec machen bei Focus Graphite jetzt gemeinsame Sache

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Während Europa und Nordamerika ihre Abhängigkeit von internationalen Rohstofflieferketten reduzieren wollen, wird die Finanzierung neuer Bergbau- und Verarbeitungsprojekte zu einer zentralen Herausforderung. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) meldet hierzu einen weiteren Fortschritt: Neben der kanadischen Bundesregierung beteiligt sich jetzt auch die Provinz Québec an der Infrastrukturplanung für das Graphitprojekt Lac Knife. Zusammen stellen beide Regierungsebenen bis zu 1,93 Millionen kanadische Dollar für die Vorbereitung der Straßen- und Stromanbindung bereit. Unter Einbeziehung weiterer Förderprogramme verfügt Focus damit über einen nicht verwässernden Förderrahmen von insgesamt rund 16,3 Millionen CAD. Für den Projektentwickler ist das eine wichtige Unterstützung, um technische Arbeiten voranzutreiben und den Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital für diese Maßnahmen zu begrenzen.

Québec beteiligt sich erstmals an der Infrastrukturfinanzierung

Am 15. Oktober gab Focus bekannt, dass die Société du Plan Nord eine nicht rückzahlbare Unterstützung von bis zu 554.050 CAD für das Lac-Knife-Projekt bewilligt hat. Die Provinzförderung übernimmt 50 Prozent der förderfähigen Planungs- und Entwicklungskosten der vorgesehenen Zufahrtsstraße. Bereits zuvor hatte die kanadische Bundesregierung über den First and Last Mile Fund bis zu 1.378.700 CAD zugesagt. Diese Mittel unterstützen vorbereitende Arbeiten sowohl für die Straße als auch für den geplanten Anschluss an das Stromnetz von Hydro-Québec.

Damit greifen erstmals zwei staatliche Förderprogramme unmittelbar bei der Vorbereitung der zentralen Infrastruktur ineinander. Das ist für Focus von Bedeutung, weil Straßen- und Stromanschlüsse zu den Voraussetzungen gehören, die ein abgelegenes Rohstoffprojekt erfüllen muss, bevor eine spätere industrielle Erschließung möglich wird. Die kombinierte Unterstützung von rund 1,93 Millionen CAD reduziert den Finanzierungsbedarf für die geförderten Vorarbeiten. Eine vollständige Übernahme sämtlicher späterer Straßenbaukosten ist damit allerdings nicht zugesagt.

Elf Kilometer Straße: Focus geht in die Detailplanung

Parallel zur Förderzusage hat Focus Construction & Expertise PG mit zusätzlichen geotechnischen Untersuchungen und der Detailplanung der ganzjährig nutzbaren Zufahrtsstraße beauftragt. Das Arbeitsprogramm umfasst geophysikalische Untersuchungen auf rund elf Kilometern, etwa 60 geotechnische Testgruben, die Analyse möglicher Baumaterialien sowie ergänzende Vermessungs- und Ingenieurleistungen. Am Ende sollen unter anderem technische Bauzeichnungen, detaillierte Kostenschätzungen, ein Bauzeitplan und Ausschreibungsunterlagen vorliegen. Damit geht das Projekt über die bisherige Auswahl eines bevorzugten Straßenkorridors hinaus. Die Untersuchungen sollen konkrete Informationen liefern, um die Bauplanung zu präzisieren und mögliche technische Risiken frühzeitig zu erkennen. Der tatsächliche Baubeginn bleibt von weiteren Genehmigungen, Finanzierungsentscheidungen und dem Abschluss der erforderlichen Planungsarbeiten abhängig.

Vier Programme ergeben zusammen rund 16,3 Millionen CAD

Die neue Provinzförderung ergänzt drei bereits bekannte Unterstützungsprogramme. Den größten Anteil bildet die Global Partnerships Initiative der kanadischen Bundesregierung. Über eine abgeschlossene Fördervereinbarung stehen Focus bis zu rund 14,06 Millionen CAD zur Verfügung, um eine elektrothermische Reinigungstechnologie für kanadischen Naturgraphit weiterzuentwickeln, im Pilotmaßstab zu erproben und eine kommerzielle Demonstrationsanlage vorzubereiten. Weitere bis zu 300.000 CAD stammen aus dem Programm Intellectual Property Ontario. Die Unterstützung dient insbesondere der Patentarbeit und dem Schutz des geistigen Eigentums rund um die vom Unternehmen entwickelte Batteriematerialtechnologie. Gemeinsam mit der Bundesförderung für die Infrastruktur und dem neuen Beitrag aus Québec ergibt sich ein Gesamtvolumen von gerundet 16,3 Millionen CAD. Der Vorteil dieser Programme liegt in ihrer nicht verwässernden Struktur: Focus muss für die Fördermittel nicht unmittelbar neue Aktien ausgeben. Allerdings handelt es sich überwiegend um zweckgebundene Höchstbeträge. Die Auszahlung hängt von den jeweiligen Programmvoraussetzungen und förderfähigen Ausgaben ab. Die gesamte Summe ist daher weder als bereits ausgezahlter Betrag noch als frei verfügbares Unternehmenskapital zu verstehen.

Warum Kanada verstärkt in Rohstoffprojekte investiert

Die Förderung fällt in eine Phase, in der westliche Industriestaaten ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen breiter aufstellen wollen. Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um die Erschließung neuer Lagerstätten. Ebenso wichtig sind die Verarbeitung der gewonnenen Materialien und die Infrastruktur, über die Rohstoffe anschließend in industrielle Lieferketten gelangen. Wie aktuell das Thema ist, zeigen auch neue europäische Initiativen. Laut einer Reuters-Meldung vom 14. Oktober prüft die Europäische Union eine engere Rohstoffzusammenarbeit mit Vietnam, um bestehende Abhängigkeiten zu verringern. Kanada verfolgt mit seinen eigenen Förderprogrammen ebenfalls das Ziel, strategische Rohstoffprojekte und nachgelagerte Verarbeitungskapazitäten im eigenen Land voranzubringen. Eine direkte Verbindung zwischen den europäischen Verhandlungen und Focus besteht nicht. Beide Entwicklungen verdeutlichen jedoch die wachsende Bedeutung staatlich unterstützter Rohstofflieferketten. Für Lac Knife ist die Infrastruktur ein besonders wichtiger Baustein. Das Projekt liegt im Nordosten Québecs und benötigt für eine mögliche spätere Produktion eine zuverlässige ganzjährige Verkehrsanbindung sowie eine geeignete Stromversorgung. Eine bessere Anbindung könnte nicht nur die Erschließung erleichtern, sondern auch die Grundlage für weitere Investitionsentscheidungen verbessern.

Staatliche Förderung ersetzt keine Minenfinanzierung

Die bisher eingeworbenen Fördermittel sind ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung von Focus, lösen aber nicht sämtliche Finanzierungsfragen. Insbesondere die Errichtung und Inbetriebnahme einer kommerziellen Mine erfordern zusätzliche Investitionen. Auch Umweltprüfungen, behördliche Genehmigungen und die technische Umsetzung müssen erfolgreich abgeschlossen werden. Dennoch ist die aktuelle Entwicklung für Aktionäre relevant. Während junge Rohstoffunternehmen häufig auf Kapitalerhöhungen angewiesen sind, kann Focus einen Teil seiner Technologie- und Infrastrukturprogramme mithilfe staatlicher Unterstützung finanzieren. Das verringert den Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital für die geförderten Maßnahmen und ermöglicht es dem Unternehmen, mehrere Entwicklungsbereiche parallel voranzutreiben.

Fazit

Mit der neuen Unterstützung aus Québec wächst der nicht verwässernde Förderrahmen von Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) auf rund 16,3 Millionen CAD. Besonders bemerkenswert ist, dass sich nun sowohl die kanadische Bundesregierung als auch die Provinz unmittelbar an der Vorbereitung der Lac-Knife-Infrastruktur beteiligen. Gleichzeitig erreicht die geplante Zufahrtsstraße mit zusätzlichen Untersuchungen und der Detailplanung eine konkretere Entwicklungsstufe. Bis zur kommerziellen Produktion bleiben wesentliche Aufgaben offen. Die Kombination aus öffentlicher Förderung, technischer Projektentwicklung und einer zunehmend koordinierten Infrastrukturplanung verbessert jedoch die Ausgangslage, um Lac Knife auf die nächsten Entscheidungen vorzubereiten.

Quelle:

Focus Graphite - Focus Graphite Advances Lac Knife Toward Construction Readiness with Up to C$1.93 Million in Combined Government Infrastructure Support, 15.10.2026 https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

Focus Graphite - Focus Graphite Secures Up to C$1.38 Million Under Natural Resource Canada's First and Last Mile Fund, 03.06.2026 https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-c1-38-million-under-natural-resource-canadas-first-and-last-mile-fund/

Focus Graphite - Focus Graphite Executes Funding Agreement for $14.1M Under Natural Resources Canada's Global Partnerships Initiative, 08.12.2025 https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Focus Graphite Secures Up to $300K in IPON Funding to Advance Patent-Pending Battery Technology, 22.09.2025 https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-300k-in-ipon-funding-to-advance-patent-pending-battery-technology/

Focus Graphite - Focus Graphite Completes Access Road Desktop Study and Selects Preferred Route for Lac Knife Project, 14.07.2026 https://focusgraphite.com/focus-graphite-completes-access-road-desktop-study-and-selects-preferred-route-for-lac-knife-project/

Reuters - EU seeks closer Vietnam ties on critical minerals in China hedge, documents show, 14.10.2026 https://www.reuters.com/world/china/eu-seeks-closer-vietnam-ties-critical-minerals-china-hedge-documents-show-2026-10-14/

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ISIN: CA34416E8743

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