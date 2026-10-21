Frankfurt am Main/Marburg/Rüdesheim (ots) -
Am heutigen Mittwoch, 21. Oktober, sind die beiden neuen Sender Marburg und Kammerforst in den Regelbetrieb übergegangen.
Im Stadtgebiet Marburg profitieren DAB+ Hörerinnen und Hörer von einem deutlich stabileren Empfang. Die hr-Radioprogramme sind jetzt auch innerhalb von Gebäuden gut empfangbar und unterwegs im Auto wird der Empfang nochmals verbessert.
Mit der Inbetriebnahme des neuen Senders Kammerforst am westlichen Ende des Taunushauptkamms im Mittelrheintal schließt der Hessische Rundfunk (hr) eine Versorgungslücke in Hessen. Durch den neuen Sender wird der mobile Empfang entlang der Verkehrsachse Mittelrhein mit der Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim am Rhein und Bacharach sowie in den Höhenlagen rund um das Wispertal ausgebaut. Daneben profitieren Gemeinden wie Lorch, Bingen, Trechtingshausen und Assmannshausen von einem besseren Empfang in Gebäuden.
Mit diesen zwei neuen Senderstandorten ist das DAB+ Sendernetz des hr nahezu vollständig ausgebaut. Weitere Informationen zu DAB+ sowie eine Versorgungskarte für den Empfang der hr-Radioprogramme in Hessen sind auf www.hr.de/dabplus zu finden.
Pressekontakt:
Pressereferent
Christian Bender
Tel.: 069 155 2290
E-Mail: christian.bender@hr.de
HERAUSGEBER
Hessischer Rundfunk
Kommunikation
Tel.: 069 155 3500
E-Mail: kommunikation@hr.de
Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6375123
Am heutigen Mittwoch, 21. Oktober, sind die beiden neuen Sender Marburg und Kammerforst in den Regelbetrieb übergegangen.
Im Stadtgebiet Marburg profitieren DAB+ Hörerinnen und Hörer von einem deutlich stabileren Empfang. Die hr-Radioprogramme sind jetzt auch innerhalb von Gebäuden gut empfangbar und unterwegs im Auto wird der Empfang nochmals verbessert.
Mit der Inbetriebnahme des neuen Senders Kammerforst am westlichen Ende des Taunushauptkamms im Mittelrheintal schließt der Hessische Rundfunk (hr) eine Versorgungslücke in Hessen. Durch den neuen Sender wird der mobile Empfang entlang der Verkehrsachse Mittelrhein mit der Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim am Rhein und Bacharach sowie in den Höhenlagen rund um das Wispertal ausgebaut. Daneben profitieren Gemeinden wie Lorch, Bingen, Trechtingshausen und Assmannshausen von einem besseren Empfang in Gebäuden.
Mit diesen zwei neuen Senderstandorten ist das DAB+ Sendernetz des hr nahezu vollständig ausgebaut. Weitere Informationen zu DAB+ sowie eine Versorgungskarte für den Empfang der hr-Radioprogramme in Hessen sind auf www.hr.de/dabplus zu finden.
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