EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports/
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|LEI Code:
|3VEKWPJHTD4NKMBVG947
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2419458 21.10.2026 CET/CEST