Im Vorfeld der vorläufigen Zahlen von Hoenle für das GJ 2025/26 am 8. Dezember erwarten wir weitgehend stabile Umsätze und eine stabile Profitabilität im vierten Quartal. Die anhaltende Stärke in den Segmenten Adhesives und Disinfection dürfte die fortgesetzte Schwäche im Bereich Curing kompensieren. Der Fokus der Anleger dürfte sich zunehmend auf die Guidance für die GJ 26/27 richten. Hierfür modellieren wir ein Umsatzwachstum von rund 12% sowie eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf rund 9%. Unterstützt wird dies durch wachsende Endmärkte, eine schlankere Kostenbasis und die geplante Einführung wettbewerbsfähigerer Curing-Produkte. Das Tempo der Erholung hängt weiterhin von einer erfolgreichen Umsetzung ab. Bei einem EV/EBITDA-Multiple von rund 9x für 2027E sehen wir das mittelfristige Erholungspotenzial in der Bewertung nicht ausreichend reflektiert und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 17,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag
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