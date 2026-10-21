Am Mittwochabend veröffentlicht SAP die Zahlen für das dritte Quartal. Besonders spannend wird die Entwicklung in den einzelnen Geschäftssegmenten. Nach der kräftigen Erholung seit Juli hat die SAP-Aktie wieder das Kursniveau vom Jahresanfang erreicht. Am Mittwoch notiert das Papier bei rund 202 €. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Kann die Erholung weitergehen oder sind die positiven Erwartungen bereits weitgehend eingepreist? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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