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XTB
21.10.2026 10:27 Uhr
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SpaceX Aktie: Rekordgewinn im Q3

Das Raumfahrt- und Technologieunternehmen von Elon Musk hat für das dritte Quartal 2026 auf dem Papier herausragende Finanzkennzahlen vorgelegt. Mit einem deutlichen Übertreffen der Marktprognosen bei Umsatz und Gewinn reagierte der vorbörsliche bzw. außerbörsliche Handel mit Kursgewinnen von rund 3 bis 4 - Doch wie so oft bei den Unternehmungen von Musk offenbart ein genauerer Blick in das Zahlenwerk ein weitaus differenzierteres Bild: Während das Satellitennetzwerk Starlink als hochprofitabler Wachstumsmotor glänzt, werfen massive Investitionsausgaben im Bereich künstliche Intelligenz und Sonderposten in der Bilanz Fragen zur langfristigen Ertragsqualität auf. Für Beobachter, die sich für die SpaceX Aktie und das Segment der Raumfahrt Aktien interessieren, liefert der jüngste Bericht entscheidende Erkenntnisse.

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