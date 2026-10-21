Die Probleme bei der Finanzierung und beim Bau neuer KI-Rechenzentren nehmen zu. In Australien brach die Aktie des Rechenzentrumsbetreibers NEXTDC nach einer Gewinnwarnung um zeitweise 44 % ein. Seit Anfang Juni hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Wertes verloren. Grund sind massive Verzögerungen beim Netzausbau für ein Großprojekt in Melbourne. Bürgerproteste gegen neue Stromleitungen und ausstehende Genehmigungen verschieben die notwendige Stromversorgung bis 2028. NEXTDC musste seine Gewinnprognose um mehr als ein Drittel reduzieren. Zuvor waren bereits die milliardenschweren Börsenpläne von FIRMUS und AIRTRUNK gescheitert. Auch in Südkorea verlor Elice beim Börsendebüt 32 %.
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Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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