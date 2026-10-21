Führungskräfte in den Bereichen Technologie und Sicherheit werden einem zunehmenden Druck ausgesetzt sein, die KI-Kosten zu kontrollieren, Infrastrukturentscheidungen zu begründen und neu auftretende Risiken zu bewältigen, ohne dabei die Innovation zu bremsen

Laut den Forrester (Nasdaq: FORR)-Prognosen zu Technologie und Sicherheit für das Jahr 2027 werden CIOs und CISOs einem wachsenden Druck ausgesetzt sein, Renditen aus ihren KI-Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit, digitale Souveränität und neue Technologien zu erzielen. Da zudem die weltweiten Technologieausgaben im Jahr 2027 voraussichtlich 6,1 Billionen US-Dollar erreichen werden, müssen Technologieführer ein Gleichgewicht zwischen KI-Governance und -Kontrolle einerseits sowie Innovation und geschäftlicher Agilität andererseits finden.

Die "Predictions"-Berichte von Forrester bieten zukunftsorientierte Einblicke in Trends und Signale, die Führungskräfte und ihre Teams in die Lage versetzen, über den Tellerrand hinauszuschauen und mutige Ideen für das kommende Jahr zu entwickeln. Die Technologie- und Sicherheitsprognosen von Forrester decken Themen wie KI, Automatisierung und Robotik, Technologieführerschaft, Cloud Computing, technische Infrastruktur und Betrieb, Unternehmenssoftware, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Risiken sowie intelligente Fertigung und Mobilität ab.

Zu den wichtigsten Punkten der Technologie- und Sicherheitsprognosen von Forrester für das Jahr 2027 gehören:

Ein Durchbruch in der Quantenphysik wird in den Führungsetagen für große Unruhe sorgen. Derzeit stellen 87 der Unternehmen, die mit der Quantentechnologie vertraut sind, keine Ressourcen dafür bereit; im Jahr 2027 wird jedoch ein unerwarteter Durchbruch im Bereich des Quantencomputings die Technologieführer dazu zwingen, ihre Bereitschaft, ihre Investitionsprioritäten und ihre Wettbewerbsstrategie rasch neu zu bewerten.

Derzeit stellen 87 der Unternehmen, die mit der Quantentechnologie vertraut sind, keine Ressourcen dafür bereit; im Jahr 2027 wird jedoch ein unerwarteter Durchbruch im Bereich des Quantencomputings die Technologieführer dazu zwingen, ihre Bereitschaft, ihre Investitionsprioritäten und ihre Wettbewerbsstrategie rasch neu zu bewerten. Ein Viertel der Ausschreibungen für KI-Infrastruktur wird Optionen für Beschleuniger anderer Hersteller als NVIDIA vorschreiben. Da Unternehmen bestrebt sind, Kosten zu senken und Risiken in den Bereichen Lieferkette, Souveränität und Geopolitik zu mindern, werden Organisationen neben NVIDIA zunehmend alternative KI-Beschleuniger benötigen.

Da Unternehmen bestrebt sind, Kosten zu senken und Risiken in den Bereichen Lieferkette, Souveränität und Geopolitik zu mindern, werden Organisationen neben NVIDIA zunehmend alternative KI-Beschleuniger benötigen. Ein durch KI verursachter Fehler oder eine Regression wird zu einem flächendeckenden Ausfall in zahlreichen Branchen führen. Das immer schneller werdende Tempo der KI-gestützten Softwareentwicklung und der Fehlerbehebung wird die Testkapazitäten übersteigen, was zu einem schwerwiegenden Ausfall aufgrund fehlerhaften, von KI generierten Codes führen wird.

"KI wird im Jahr 2027 einen beispiellosen Anteil an den Technologiebudgets einnehmen, was den Druck auf Führungskräfte erhöht, den Nutzen der Technologie unter Beweis zu stellen und gleichzeitig die Kontrolle über Kosten, Infrastruktur und Risiken zu behalten", sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Gleichzeitig werden neue Technologien, geopolitische Spannungen und der zunehmende Einsatz von KI in allen Bereichen des Technologiebetriebs neue Komplexitäten und potenzielle Fehlerquellen mit sich bringen. Die Prognosen von Forrester werden CIOs und CISOs dabei helfen, diese Veränderungen zu antizipieren, die Vor- und Nachteile abzuwägen und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, die ihre Organisationen voranbringen."

Ressourcen:

Laden Sie die Forrester Prediction-Leitfäden für 2027 herunter, die sich an Führungskräfte aus den Bereichen Technologie und Sicherheit, Führungskräfte aus den Bereichen B2C-Marketing und Kundenerlebnis sowie Führungskräfte aus den Bereichen B2B-Marketing und Vertrieb richten.

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Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) gehört zu den einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwirtschaft, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung dabei, in einer durch KI geprägten Welt souveräne Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kompromisslose Ausrichtung auf die Kunden zu beschleunigen. Unser einzigartiges Modell aus Forschung und kontinuierlicher Begleitung hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ziele schneller und zuversichtlicher zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

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