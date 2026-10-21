Die Q3-Zahlen von Intershop bestätigen weitere operative Fortschritte. Der Umsatz ging im Jahresvergleich zwar um 4% auf EUR 7,7 Mio. zurück, während das EBIT im dritten Quartal in Folge leicht positiv blieb. Der Cloud-Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 29%, gestützt durch eine starke Nachfrage von Bestandskunden. Der Net New ARR verbesserte sich im dritten Quartal auf EUR 0,5 Mio., da sich die Churn-Rate weiter normalisierte. Die Profitabilität im Servicegeschäft blieb mit einer Bruttomarge von 18% im dritten Quartal solide. Dies bestätigt die tragfähige zugrunde liegende Ertragskraft nach dem Abschluss des problematischen Legacy-Projekts zu Jahresbeginn. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Insgesamt stärken die verbesserte Dynamik der wiederkehrenden Umsätze und die nachhaltige Profitabilität im Servicegeschäft die Turnaround-Story. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von EUR 2,30. Weitere Erkenntnisse erwarten wir vom heutigen Earnings Call. Anmeldung hier: https://researchhub.de/events/registration/2026-10-21-13-30/ISHA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
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