Plünderungen, Ausgangssperren und verunsicherte Kundschaft: Carrefour senkt die Prognose, die Aktie verliert ihr gesamtes Jahresplus. Wird Frankreich jetzt zum Risiko für Ihr Depot? Die Unruhen in Frankreich erreichen die Supermarktkassen. Carrefour senkt seine Gewinnprognose für 2026 und spricht von einer "beispiellosen Situation in Frankreich". [Chart FR0000120172] Die Aktie brach am Mittwoch in Paris zeitweise um fast 14 Prozent Euro ein. Der Handelskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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