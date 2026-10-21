Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Meldungen, wonach sowohl die USA als auch der Iran positiv auf einen Vermittlungsvorschlag Katars und Pakistans reagiert hätten, haben die Energiepreise im gestrigen Tagesverlauf gedrückt, so die Analysten der Helaba.Die Unsicherheit bleibe aber groß und Inflations- und Konjunktursorgen würden die Anleger umtreiben. Zudem gebe es Sorgen im Zusammenhang mit den Unruhen und der politischen Situation in Frankreich, was zu einer Ausweitung der EWU-Spreads beitrage. Französische Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit würden gut 150 Basispunkte oberhalb vergleichbarer Bundesanleihen rentieren. OATs würden auch gegenüber anderen EWU-Anleihen eine schlechtere Performance aufweisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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