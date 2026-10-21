FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einer Aktualisierung der Geschäftsstrategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe Ziele bis zum Jahr 2031 vorgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung der Rentabilität solle in erster Linie durch eigene Maßnahmen erreicht werden, wobei jährliche Ebit-Einsparungen von 70 bis 90 Millionen Euro gegenüber 2026 angestrebt würden./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
© 2026 dpa-AFX-Analyser