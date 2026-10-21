FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender dürfte im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 350 Millionen Euro ausweisen, schrieb Nizla Naizer in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A161408
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