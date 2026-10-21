Frankfurt am Main (ots) -Vom 23. bis 27. Februar 2027 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der didacta - die Bildungsmesse in Hannover die Bühne Bildungsmedien für Lehrkräfte, Eltern und alle an Bildung Interessierten.Von Stimmgesundheit und Mobbingprävention über bewusste Mediennutzung und offene Lernformen bis hin zur Anleitung zur Schulrevolution: Die Bühne Bildungsmedien bietet an allen Messetagen Vorträge und Fachgespräche zur Zukunft pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte.Etrit Asllani wirft einen kritischen Blick auf die Dynamik von Fake News im Netz, ihre psychologischen Wirkmechanismen und warum klassische Faktenchecks oft zu spät kommen. Nadine Prager erklärt, warum Hochsensibilität im Lehrberuf keine Schwäche ist. Alexandra Andersen geht in einem interaktiven Workshop der Bedeutung von Empathie, Selbstwahrnehmung und sozialer Kompetenz in einer zunehmend digitalisierten Welt auf den Grund. Alexander Schmidt zeigt alltagstaugliche Methoden für ein Zeitmanagement für Lehrkräfte ohne nächtliches Vorbereiten. Ronja Jelena Filiz erklärt, warum Sichtbarkeit queerer Lebensrealitäten in der Schule wichtig ist und wie Lehrkräfte ein diskriminierungssensibles Umfeld schaffen können. Und Lydia Clahes vermittelt Strategien zum Schutz der Lehr-Kräfte und fordert: Schluss mit der Selbstoptimierung!"Menschliche Kreativität und Künstliche Intelligenz" ist auch Thema bei einer Podiumsdiskussion mit Maximilian Schulyok, Vorsitzender des Verband Bildungsmedien e. V. am Dienstag, 23. Februar 2027, 13.30 bis 14.15 Uhr auf der Bühne Bildungsmedien: Mit Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Medienverband der freien Presse e. V., und Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin und Verlegerin bei TESSLOFF, spricht er unter Moderation von Susanne Barwick, Stellvertretende Justiziarin Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V., darüber, wie KI die Arbeit in den Kinder- und Jugendbuchverlagen, bei Presse und Bildungsmedienanbietern verändert und welche neue Verantwortung Leser/-innen und Lehrkräfte haben.Sie finden die Bühne Bildungsmedien vom 23. bis 27. Februar 2027 auf der didacta - die Bildungsmesse in Hannover in Halle 4, Stand C26. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.Mehr Informationen und Programm: www.bildungsmedien.de/bübi (http://www.bildungsmedien.de/b%C3%BCbi)Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6375251