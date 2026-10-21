Stuttgart (ots) -- Im Segment mit 50 bis 249 Mitarbeitern gehört Planat ERP (FEPA) im aktuellen Trovarit-Vergleich zur Spitzengruppe und zählt zu den fünf am besten bewerteten Systemen insgesamt. Mit der Gesamtnote 1,3 liegt die Software klar über dem Marktdurchschnitt und vor praktisch allen namhaften Markenanbietern, die auf das produzierende Gewerbe fokussiert sind. Betrachtet man die Softwarezufriedenheit bei mittleren Installationen mit 25 bis 99 Nutzern, erreicht Planat die höchste Zufriedenheit unter den in Deutschland entwickelten Systemen für die diskrete Fertigung. Zudem gehört die Software zu den drei bestbewerteten Lösungen dieser Vergleichsgruppe.- Bei allen 24 ausgewiesenen Kriterien zu ERP-Software und laufender Betreuung liegt Planat besser als der jeweilige Durchschnitt der Studie.In der aktuellen Studie "ERP in der Praxis 2026/2027" von Trovarit* legt der Stuttgarter ERP-Anbieter Planat GmbH bei der Anwenderzufriedenheit kräftig zu und schneidet deutlich besser ab als der Marktdurchschnitt. Das Trovarit-Research-Team hat die Erfahrungen aus über 1.500 ERP-Installationen von knapp 40 ERP-Herstellern ausgewertet. Dabei konnten die Anwender die Software und die Betreuung durch die Anbieter mit Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) bewerten. Im Ergebnis konnte Planat seine Software-Gesamtnote auf aktuell 1,3 gegenüber 1,7 bei der letzten Auswertung von 2024 deutlich verbessern. Zum Vergleich: Der Marktdurchschnitt liegt bei 1,9. Auch bei der Betreuung hat sich Planat in den Augen der Kunden in den letzten zwei Jahren weiter verbessert mit einer aktuellen Benotung von 1,4 gegenüber 1,7 in 2024. Damit entwickelt sich Planat in beiden zentralen Gesamtbewertungen gegen den allgemeinen Trend. Während die Durchschnittsnoten aller Anbieter beim aktuellen ERP-Vergleich von Trovarit leicht nachgaben, konnte Planat seinen Vorsprung ausbauen.Die Ergebnisse zeigen eine hohe Anwenderzufriedenheit mit dem ERP-System von Planat. Besonders gute Bewertungen erhält FEPA bei mehreren Leistungsmerkmalen, die für mittelständische Fertigungsunternehmen relevant sind. Anhaltende Unsicherheiten in den Lieferketten, hohe Rohstoff- und Energiekosten sowie der steigende Bedarf an betrieblichen Kennzahlen, um Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit der unternehmerischen Tätigkeit zu erfüllen, stellen hohe Anforderungen an die kaufmännische und logistische Auftragsabwicklung. Hinzu kommt, dass das ERP-System als Datendrehscheibe und Zentrale für die Geschäftsprozesse sowie für den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter an Bedeutung gewinnt."Unsere Anwender bewerten sowohl unser ERP-System als auch unsere Betreuung deutlich besser als vor zwei Jahren. Dass wir unseren Vorsprung gegenüber dem Marktdurchschnitt damit weiter ausbauen konnten, bestätigt unseren konsequenten Fokus auf die Anforderungen der mittelständischen Industrie", freut sich Christian Biebl, Geschäftsführer der Planat GmbH.FEPA zählt im mittleren Installationssegment zu den Top 3Im aktuellen Trovarit-Vergleich zählt Planat ERP (FEPA) zu den besonders gut bewerteten Systemen. Bei mittleren Installationen mit 25 bis 99 ERP-Usern erreicht FEPA bei der Softwarezufriedenheit die Note 1,4 und gehört zu den drei bestbewerteten Lösungen dieser Vergleichsgruppe. Bemerkenswert ist die ausgewogene Kombination: hohe Zufriedenheit mit der Software und zugleich hohe Zufriedenheit mit Planat als Anbieter.FEPA ist eine in Deutschland entwickelte ERP-Software mit konsequenter Ausrichtung auf Industriebranchen wie Projekt- und Einzelfertigung sowie Klein- und Serienfertigung, zum Beispiel in der metall-, kunststoff- oder elektroverarbeitenden Industrie. Für mittelständische Industrieunternehmen bietet Planat damit ein besonderes Profil: eine in Deutschland entwickelte ERP-Lösung mit branchenspezifischen Funktionen für die Fertigung von Einzelteilen, Baugruppen und Maschinen.Deutlicher Sprung bei der Zufriedenheit mit dem ERP-SystemEin Blick auf die einzelnen Kriterien zeigt, wo die Anwender besonders zufrieden sind. Bei der Funktionalität verbessert sich Planat von 1,7 auf 1,3; der aktuelle Vergleichswert aller bewerteten ERP-Systeme liegt bei 1,9. Bei den Schnittstellen verbessert sich die Bewertung von 2,0 auf 1,7, während der Durchschnitt 2,2 erreicht. Auch die Ergonomie liegt mit 1,7 deutlich vor dem Mittelwert aller bewerteten ERP-Systeme von 2,2. Damit punktet das ERP-System von Planat sowohl bei seinem Funktionsumfang als auch bei der Bedienung und der Anbindung an andere Anwendungen.Besonders gute Noten für den Einsatz im MittelstandFür mittelständische Unternehmen muss ein ERP-System zu den betrieblichen Anforderungen passen und im täglichen Einsatz beherrschbar bleiben. Genau hier bescheinigen die Anwender Planat ein starkes Ergebnis: Die KMU-Eignung verbessert sich von 1,7 auf 1,4. Der Durchschnitt aller bewerteten ERP-Systeme liegt bei 1,8. Auch bei der Anpassbarkeit und Flexibilität erreicht die Planat-Software mit 1,7 eine bessere Note als der Vergleichswert von 1,9.Weitere Stärken betreffen die Arbeit mit den Daten und Ergebnissen des Systems. Für Formulare und Auswertungen vergaben die Anwender die Note 1,5 gegenüber 2,1 im Durchschnitt. Den Aufwand für die Datenpflege bewerten sie mit 1,7, der Mittelwert liegt bei 2,2. Die Stabilität des Systems verbessert sich von 1,7 auf 1,6 und liegt ebenfalls vor dem Durchschnitt von 1,8. Für Unternehmen mit eigener Fertigung sind das wichtige Aspekte, weil kaufmännische Abläufe, Logistik und Produktionsplanung im ERP-System zusammenlaufen.Gute Bewertungen für Weiterentwicklung und ReleasewechselBesonders deutlich fällt der Vorsprung bei der Releasefähigkeit aus. Hier verbessert sich das ERP-System von Planat von 1,6 auf 1,4; der Durchschnitt beträgt 2,1. Passend dazu erhält auch der Support bei Updates und Releasewechseln eine deutlich bessere Bewertung als 2024: Die Note verbessert sich von 1,7 auf 1,4 und liegt damit klar vor dem aktuellen Mittelwert von 2,0. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwender sowohl die technischen Voraussetzungen für neue Softwarestände als auch die begleitende Unterstützung positiv beurteilen.Zulegen kann Planat außerdem bei der mobilen Einsetzbarkeit, die sich von 2,6 auf 2,3 verbessert und damit besser abschneidet als der Durchschnitt von 2,7. Die Dokumentation und das Handbuch verbessern sich von 2,7 auf 2,0. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis des Systems steigt die Zufriedenheit von 2,0 auf 1,8; der Durchschnitt liegt bei 2,4. Der positive Trend beschränkt sich damit nicht auf einzelne besonders gut bewertete Funktionen, sondern verläuft über zahlreiche für Anwender wesentliche Kriterien.Betreuung und Hotline deutlich vor dem DurchschnittNeben der Software selbst trägt die laufende Betreuung zum starken Abschneiden von Planat bei der Trovarit-Studie 2026/27 bei. Als Wartungspartner verbessert sich Planat insgesamt um rund 0,3 Notenpunkte auf 1,4. Der Durchschnitt liegt bei 2,0. Bei der Erreichbarkeit und der Kompetenz von Hotline und Support erhält Planat jeweils die Note 1,4. Die entsprechenden Mittelwerte betragen 2,0. Auch die Schnelligkeit des Supports legt deutlich zu: von 2,1 auf 1,7 gegenüber 2,3 im Durchschnitt.Besonders kräftig steigt die Zufriedenheit mit der Beratung zur Einsatzoptimierung. Hier verbessert sich die Bewertung von 2,1 auf 1,6, während der Mittelwert bei 2,2 liegt. Auch die Betreuung durch den Account-Manager wird mit 1,6 besser bewertet als 2024 mit 1,8 und besser als der aktuelle Durchschnitt von 1,9. Für mittelständische Anwender ist diese Unterstützung wichtig, um das ERP-System im laufenden Betrieb weiterzuentwickeln und seine Möglichkeiten umfassend zu nutzen.Planat verbindet seine auf die produzierende Industrie ausgerichtete ERP-Software mit branchenspezifischer Beratung und persönlicher Betreuung. Das Unternehmen begleitet Kunden bei der Einführung ebenso wie im laufenden Einsatz. Die aktuellen Trovarit-Ergebnisse bestätigen die hohe Zufriedenheit mit diesem Angebot: Die Anwender bewerten das ERP-System und die Unterstützung durch Planat insgesamt deutlich besser als vor zwei Jahren - und in allen ausgewiesenen Betriebskriterien besser als den jeweiligen Durchschnitt.-----* Die Studie "ERP in der Praxis - Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2026/2027" wurde unter der Leitung von Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Karsten Sontow, Vorstandsvorsitzender der Trovarit AG, erstellt. Für die 13. Ausgabe der seit 2004 im Zweijahresrhythmus durchgeführten Erhebung gingen 1.538 Bewertungen von ERP-Installationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Auswertung ein. Das Research-Team der Trovarit AG wurde dabei von einer internationalen Expertengruppe unterstützt. Zu den Partnern zählen das Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) e. V. an der RWTH Aachen als wissenschaftlicher Partner, das Center Integrated Business Applications (CIBA) sowie die 2BCS AG (St. Gallen). Die Trovarit AG und ihre Partner beschäftigen sich seit Jahren mit den internationalen und nationalen Märkten für Business Software und konzentrieren sich dabei insbesondere auf den Mittelstand. Mit bisher mehr als 24.000 Teilnehmern gilt die Studie als größter anbieterunabhängiger Erfahrungsaustausch unter ERP-Anwendern im deutschsprachigen Raum.Die PLANAT GmbH (www.PLANAT.de (http://www.planat.de/)) bietet mit ihrer skalierbaren ERP-Standardsoftware einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.Kontakt:PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, E-Mail: software@PLANAT.de,Web: www.PLANAT.deAnsprechpartner: Cecilia Fischer - E-Mail: cecilia.fischer@planat.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69934/6375248