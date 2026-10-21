NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Umsatzwachstum belaufe sich auf 15,6 Prozent und entspreche der Konsensschätzung, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Uhren- und Schmuckkkonzerns schätzt er auf 23 Prozent und damit leicht über der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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