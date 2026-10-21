Gestern gab es den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2026 und darin wurde ein deutliches Wachstum ausgewiesen: Der Umsatz erreichte laut Unternehmensangaben rund 14,6 Mrd. $. Damit lag er klar über dem Vorjahreswert von etwa 5,6 Mrd. $. Das operative Ergebnis belief sich auf ungefähr 2,8 Mrd. US-Dollar, nachdem im Vergleichszeitraum noch ein operativer Verlust von rund 0,3 Mrd. $ angefallen war. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von etwa 4,4 Mrd. $. Die Zahlen überzeugen. Wenn jetzt auch noch eine Fusion zwischen TESLA und SPACEX möglich scheint (eine solche scheint Musk zu prüfen), dann dürfte die Aktie bald himmelhochjauchzend sein.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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