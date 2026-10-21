© Foto: Symbolbild mit KI erstellt

Die Telekom Aktie hat harte Wochen hinter sich und gerade jetzt wird es spannend, denn bei rund 25 Euro hat der Kurs mehrfach Halt gefunden. Im Hintergrund laufen Projekte, die richtig etwas hermachen, wie z. B. Glasfaser für sieben Millionen Wohnungen, ein Satelliten-Bündnis mit Vodafone, Orange und Telefonica sowie Milliarden an Einsparungen durch KI. Analysten sehen noch deutlich Luft nach oben, teils bis 40 Euro, aber ist der Boden endlich stabil für einen Rebound? Was heißt das für Anleger? Lesen Sie jetzt hier weiter.

Viel Bewegung hinter den Kulissen

Auf den ersten Blick wirkt die Telekom ruhig, doch hinter den Kulissen des magentafarbenen Konzerns tut sich einiges. So haben Wohnungsunternehmen und Projektentwickler Glasfaser für sieben Millionen Wohneinheiten bestellt. Die Telekom legt dafür in den kommenden drei Jahren 800 Millionen Euro obendrauf. Dazu kommt der Blick nach oben, genauer gesagt in den Orbit. Mit Vodafone, Telefonica und Orange prüft die Telekom ein Gebot für Satellitenfrequenzen, damit sich das Handy auch dort verbinden soll, wo kein Funkmast steht. Frei werden die Frequenzen wohl erst 2029, daher bringt dies wohl kurzfristig kein Geld ein. Als Zukunftsoption hat es aber sicherlich Charme. Auch bei den Kosten geht der Konzern voran, denn durch KI und Automatisierung sollen außerhalb der USA 2027 rund 1,1 Milliarden Euro gespart werden, bis 2030 sind es rund 2,5 Milliarden. Ebenso läuft ein Rückkauf über 5 Milliarden Euro. Das KGV erscheint mit etwa 10 nicht allzu teuer und dürfte Investoren locken.





Charttechnik

Vom Jahreshoch bei rund 34 Euro ging es schon recht kräftig bergab, zuletzt auf etwa 25,50 Euro. Doch bei der Zone zwischen 24 - 25 Euro sollte die Aktie nicht mehr einfach so nach unten durchrutschen, denn diese Zone wurde schon mehrfach getestet und hat somit schon einige Male gehalten. Das Jahrestief liegt bei knapp unter 24 Euro. Ein oft getesteter Boden gilt als belastbar. Dazu passt ein frisches Signal des RSI, denn dieser ist aus der Überverkauftzone wieder herausgekommen und liegt aktuell bei einem Wert von 36. Das bedeutet, dass nach oben auch noch recht viel Luft ist. Gelingt der Ausbruch nach oben, sprich über die Marke von 27 Euro, noch besser 27,50 Euro, wäre der Weg Richtung 30 Euro und darüber frei. Genau dort liegen viele Analystenziele. Rutscht die Aktie dagegen unter 24 Euro, könnte es wieder ungemütlich werden.





Was tun?

Die Analysten sind mehrheitlich optimistisch. Die Deutsche Bank sieht die Aktie bei 40 Euro, Goldman Sachs bei 38, Barclays bei 32. Nur Bernstein bleibt mit 28,10 Euro vorsichtig und warnt vor höheren Refinanzierungskosten. Aber auch dieses Kursziel liegt oberhalb des aktuellen Kurses. Der Konsens der Analystenschätzungen für das Telekom-Kursziel liegt bei über 35 Euro. Bis zu den Quartalszahlen am 5. November bleibt es wohl witer spannend. Unser Eindruck ist, dass fundamental vieles passt und stimmig ist. Das Geschäft ist stabil, die Kosten sinken, der Ausbau läuft. Charttechnisch spricht der Boden bei 24 - 25 Euro für einen Einstieg, am besten gestaffelt. Ein Stopp unter 23,80 Euro könnte das Risiko begrenzen. Starlink und Preisdruck durch KI bleiben Faktoren für Gegenwind. Mit etwas Geduld sind Kurse über 30 Euro vielleicht gar nicht so unrealistisch.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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