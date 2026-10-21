Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die ungarische Zentralbank (MNB) den Leitzins unverändert bei 5,50% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Notenbank begründe diese Entscheidung mit hohen Energiepreisen, global steigenden Renditen und Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Mit Spannung sei die Rede von Ministerpräsident Peter Magyar erwartet worden. In dieser setze er erneut klare Signale für die Euro-Einführung in Ungarn. Als Zeithorizont sei das Jahr 2032 in Aussicht gestellt worden. Der EUR/HUF-Kurs notiere um 363,77. (21.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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