DAX Prognose für Mittwoch, 21.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.198 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte sich zunächst Schwäche durch. Der Index gab unter die 25.100 Punkte nach, konnte sich dann aber stabilisieren. Bis zum Nachmittag konsolidierte der Index in einer größeren Range. Es stellte sich dann Kaufinteresse ein. Der DAX konnte sich zunächst bis an die 25.300 Punkte schieben und den Xetra Schluss über dieser Marke formatieren. Auch gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich legten die Notierungen weiter zu, der Index konnte sich über die 25.400 Punkte-Marke schieben und auch einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren. Der DAX ging bei 25.414 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bullischer Impuls im 1h-Chart: Der DAX hat sich mit dem gestrigen späten Anstieg über der SMA50 (25.321 Pkt.) und SMA20 (25.374 Pkt.) etabliert. Solange die SMA20 per Stundenschluss verteidigt wird, bleibt das Momentum kurzfristig bullisch ausgerichtet.

Entscheidender Hürdenbereich: Die Erholungsbewegung steuert auf die SMA200 im 4h-Chart (25.448 Pkt.) zu. Für eine nachhaltige Trendfortsetzung müssen die Bullen den Index nicht nur über diese Marke schieben, sondern auch über das jüngste Verlaufshoch bringen.

Konkrete Trigger-Marke: Mit einem vorbörslichen Start bei 25.422 Punkten gilt diese Marke als Dreh- und Angelpunkt für den Tag: Über 25.422 Pkt.: Aktivierung des Bull-Setups (55 - Wahrscheinlichkeit) mit Erholungszielen bei 25.440/42 und 25.552/54 Punkten. Unter 25.422 Pkt.: Aktivierung des Bear-Setups (45 - Wahrscheinlichkeit) mit Rücksetzerpotenzial in Richtung 25.368/66 und 25.317/15 Punkte.



Der DAX aktuell ist gestern Morgen bei 25.198 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte sich zunächst Schwäche durch: Der Index gab unter die Marke von 25.100 Punkten nach, konnte sich jedoch zügig stabilisieren.

Bis zum Nachmittag konsolidierte der DAX in einer breiteren Spanne, bevor wieder spürbares Kaufinteresse einsetzte. Der Index schob sich zunächst bis an die 25.300 Punkte und formatierte den Xetra-Schluss knapp über dieser Marke. Dennoch wies der DAX per Xetra-Schluss einen leichten Tagesverlust aus.

Nachbörslich legten die Notierungen weiter zu: Der DAX aktuell kletterte über die 25.400-Punkte-Marke und beendete den Tageshandel bei 25.414 Punkten.

Xetra-Tagesstatistik (20.10.2026)

Per Xetra-Schluss notierten gestern 32 Aktien im Plus und 8 Aktien im Minus.

Die Gewinner: Qiagen (+3,34 - E.ON (+2,97 - Scout24 (+2,36 %)

Die Verlierer: Brenntag (-2,89 - Zalando (-2,21 - Siemens (-1,37 %)

Kennzahlenübersicht: DAX Verlauf der letzten Handelstage

Kennzahl 20.10. (Ist) 20.10. (Erwartet) 19.10. (Ist) Tageshoch (TH) 25.435 25.458 25.607 Tagestief (TT) 25.067 25.086 25.192 Xetra-Schluss 25.304 - 25.320 Tagesschluss (22:00) 25.414 - 25.204 Tagesrange (Punkte) 368 415 -

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr....

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