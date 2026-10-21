DJ Staatsverschuldung in Europa steigt - Frankreich in Bedrängnis

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Staatsverschuldung im Euroraum ist im Jahr 2025 spürbar gestiegen, während die Haushaltsdefizite auf hohem Niveau verharrten. Wie das europäische Statistikamt Eurostat mitteilte, kletterte die Schuldenquote der Eurozone von 86,6 Prozent im Vorjahr auf 87,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während das Haushaltsdefizit unverändert bei 3,0 Prozent verblieb.

In der gesamten EU-27 stieg der Schuldenstand von 80,3 Prozent auf 81,5 Prozent des BIP, bei einem stabilen Budgetdefizit von 3,1 Prozent. Insgesamt überschritten elf EU-Mitgliedstaaten die Maastricht-Defizitgrenze von 3,0 Prozent des BIP.

Unter den drei größten Volkswirtschaften hielt Deutschland sein Defizit mit 2,9 Prozent des BIP knapp unter der Obergrenze, während die Schuldenquote leicht auf 62,8 Prozent stieg. Italien konnte sein Defizit zwar auf 3,1 Prozent senken, verzeichnete jedoch bei einer Schuldenquote von 136,7 Prozent des BIP weiterhin eine der höchsten Belastungen im Währungsraum.

Frankreich verharrte mit einem Defizit von 5,1 Prozent und einer auf 115,7 Prozent des BIP gekletterten Schuldenquote tief im roten Bereich. Diese anhaltende Schieflage führt an den Finanzmärkten zu wachsender Nervosität und treibt die Renditen französischer Staatsanleihen sowie den Risikoaufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen spürbar nach oben.

Der Sparkurs der Regierung verschärfte die innenpolitische Lage in Frankreich: Geplante Kürzungen im Bildungswesen und Sozialbereich haben Wut entfacht und führen derzeit zu landesweiten Unruhen sowie anhaltenden Schüler- und Studierendenprotesten samt Blockaden.

Entwicklung im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Haushaltslage in den europäischen Mitgliedstaaten leicht verschlechtert. Das saisonbereinigte Haushaltsdefizit im Euroraum stieg von 3,2 Prozent im ersten Quartal auf 3,3 Prozent. In der gesamten EU vergrößerte sich die Lücke im Staatshaushalt von 3,1 Prozent im Vorquartal auf 3,5 Prozent des BIP.

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October 21, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)

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