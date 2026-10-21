Erwerb von 20 tragbaren Datenerfassungssystemen, um reale Housekeeping-Aufgaben aufzuzeichnen und das Lernen und die Entwicklung von Robotern zu unterstützen

SINGAPUR, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen Robotikdienstleistungen, gab heute den Erwerb von 20 tragbaren Datenerfassungssystemen zur Unterstützung seines Entwicklungsprogramms für humanoide Roboter bekannt.

Die Systeme bestehen aus am Kopf getragenen egonzentrischen Kameras sowie synchronisierten, am Handgelenk befestigten Kameras. Sie sollen Aufnahmen aus der Ich-Perspektive sowie Nahaufnahmen menschlicher Arbeitsabläufe ermöglichen. YYForce plant, die Ausrüstung im Rahmen einer Initiative mit dem Housekeeping-Team des Novotel Singapore on Stevens einzusetzen. Im Mittelpunkt stehen zunächst ausgewählte Arbeitsabläufe im Hotelbetrieb.

Ziel der Initiative ist der Aufbau eines auf bestimmte Aufgaben zugeschnittenen Datensatzes, der dokumentiert, wie erfahrene Housekeeping-Mitarbeitende routinemäßige Serviceaufgaben ausführen. Nach der Prüfung, Annotation und technischen Aufbereitung sollen die aufgezeichneten Daten die Forschung zum Roboterlernen sowie die Entwicklung und Evaluierung von Aufgaben unterstützen. Dazu gehören auch Arbeiten mit Vision-Language-Action-Modellen (VLA).

Erster Schwerpunkt: Demonstrationen von Housekeeping-Aufgaben

Die geplante Datenerfassung konzentriert sich auf ausgewählte Tätigkeiten, darunter:

Vorbereitung von Betten und Bettwäsche: Abläufe beim Bettenmachen, der Umgang mit Bettwäsche und das Arrangieren von Kissen.

Abläufe beim Bettenmachen, der Umgang mit Bettwäsche und das Arrangieren von Kissen. Ordnen von Handtüchern und Gästeartikeln: Falten und Platzieren von Handtüchern sowie Auffüllen der Verbrauchsartikel in Gästezimmern.

Falten und Platzieren von Handtüchern sowie Auffüllen der Verbrauchsartikel in Gästezimmern. Ausgewählte Reinigungsarbeiten: Abwischen von Oberflächen sowie der Umgang mit Reinigungswerkzeugen und -materialien.



Mit diesen Demonstrationen sollen Arbeitsabläufe, Hand-Objekt-Interaktionen sowie Variationen unter realen Betriebsbedingungen erfasst werden. Um menschliche Demonstrationen in Fähigkeiten von Robotern zu übertragen, sind weitere Datenverarbeitungsschritte, die Anpassung an die ausgewählte Roboterhardware und kontrollierte Tests erforderlich.

"Der Zugang zu realen Einsatzumgebungen und erfahrenen Serviceteams ist ein wichtiger Bestandteil unserer Robotik-Entwicklungsstrategie", sagt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce. "Diese Initiative wird uns dabei helfen, zu dokumentieren, wie Housekeeping-Aufgaben in der Praxis ausgeführt werden, und zu bewerten, inwieweit solche Demonstrationen das Lernen humanoider Roboter unterstützen können. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau nützlicher Datensätze, der Validierung einzelner Aufgaben und der schrittweisen Entwicklung praxisnaher Anwendungen für das Gastgewerbe und Facility Services."

Unterstützung der Personal- und Robotikstrategie von YYForce

Die Initiative unterstützt die übergeordnete Strategie von YYForce, Fachkenntnisse im Personalbereich, Facility-Management-Abläufe und Robotik miteinander zu verbinden, um technologiegestützte Dienstleistungen zu entwickeln.

Der geplante Entwicklungsprozess umfasst die Qualitätsprüfung der Aufzeichnungen, die Annotation ausgewählter Aufgaben, die Aufbereitung geeigneter Trainingsdatensätze und die Bewertung, ob die Demonstrationen die Leistung bei klar definierten Roboteraufgaben verbessern. Bei der ersten Evaluierung stehen die erfolgreiche Aufgabenausführung, die Wiederholbarkeit und die sichere Durchführung unter kontrollierten Bedingungen im Mittelpunkt.

Die Datenerfassung soll im Einklang mit den vereinbarten betrieblichen Abläufen des Hotels und den geltenden Datenschutzanforderungen erfolgen. Das Unternehmen geht davon aus, dass vor Beginn der Aufzeichnungen geeignete Vorkehrungen für die Information der beteiligten Personen und, soweit erforderlich, deren Einwilligung, den Schutz der Privatsphäre der Gäste, Zugriffsbeschränkungen sowie die zulässige Verwendung des aufgezeichneten Materials getroffen werden.

Die Initiative befindet sich in der Entwicklungsphase. Der Erwerb der Systeme und die Erfassung von Demonstrationen allein belegen weder autonome Fähigkeiten humanoider Roboter noch deren Einsatzbereitschaft für eine kommerzielle Nutzung.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility Management und kommerziellen Robotikdienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine Kompetenzen im Bereich kommerzieller Robotik aus, um Kunden im Gastgewerbe, im Facility Management und in weiteren Dienstleistungsbranchen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen zum geplanten Einsatz der Ausrüstung, zur Datenerfassung, zum Robotertraining, zur technischen Entwicklung und zu potenziellen kommerziellen Anwendungen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen.

Zu diesen Risiken zählen die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung, die Qualität und Verwendbarkeit der Daten, Datenrechte und Datenschutzanforderungen, Kooperationsvereinbarungen, technische Herausforderungen bei der Übertragung menschlicher Demonstrationen auf Robotersysteme, Entwicklungskosten, die Sicherheitsvalidierung und die kommerzielle Akzeptanz sowie weitere Risiken, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unternehmensunterlagen beschrieben sind, darunter unter "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

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