Die Mensch und Maschine-Aktie verlor am Dienstag -5,2% und notiert aktuell bei 33,10 €. Die soliden Neunmonatszahlen konnten die Anleger nicht überzeugen. Doch rechtfertigt die kurzfristige Ergebnisbelastung den Kursrückgang? Oder bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Einstiegschance? Licht und Schatten bei den Neunmonatszahlen Das Unternehmen selbst beschreibt die Ergebnisse der ersten neun Monate mit Licht und Schatten. Positiv ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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