Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach hebt seine Gewinnprognose für 2026 auf rund 2,5 Milliarden Euro an, während Nike und Puma mit schrumpfenden Umsätzen kämpfen. Die Aktie brauchte am Mittwoch Anlauf, bevor sie sich an die DAX-Spitze setzte. Auf Anlegerseite bleibt die Skepsis dennoch spürbar.Zurückgezahlte US-Zölle bescheren Adidas ein Rekordquartal. Während die Rivalen Nike und Puma seit Monaten mit sinkenden Umsätzen kämpfen, hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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