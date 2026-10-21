Die SAP-Aktie notiert am Mittwoch bei 204,20 Euro und damit 0,47 Prozent im Plus. Seit Anfang Juli hat der DAX-Konzern damit eine starke Erholung hingelegt. Nun richtet sich der Blick auf die Quartalszahlen, die am Abend veröffentlicht werden. Entscheidend dürfte dabei erneut die Entwicklung des Cloud-Geschäfts sein.Erwartungen an das dritte Quartal Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 Euro und einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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