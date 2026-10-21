ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Russland hat die erste Dieselverschiffung in die USA für den Donnerstag angekündigt. "Dieser Tanker wird eine Ladefähigkeit von 40.000 Tonnen haben", sagte Vizeregierungschef Alexander Nowak vor Journalisten, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete. Weitere Lieferungen werden demnach folgen. Die Vertragsunterzeichnung stehe kurz vor dem Abschluss.

Nowak schloss dabei Dieselexporte auch in andere Länder nicht aus. Das hänge jedoch von den russischen Raffineriekapazitäten ab. "Planmäßig erreichen wir erst gegen Ende des Jahres das volle Produktionsvolumen und dann können auch andere Länder die Mengen erhalten, die sie früher erhielten", erklärte er.

International kritisierter Dieseldeal



Anfang Oktober 2026 vereinbarten US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin Diesellieferungen aus Russland in die USA, wofür Washington bestehende Russland-Sanktionen vorübergehend aussetzte. Der Deal löste international scharfe Kritik aus - von der EU, der Ukraine, der Bundesregierung und sogar Teilen des US-Kongresses - während Moskau ihn begrüßte.

Russische Ölraffinerien werden regelmäßig von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen. Durch die Reparaturen sind die russischen Produktionskapazitäten eingeschränkt, woraufhin Moskau Exportstopps von Benzin und auch Diesel verhängte. Trump kritisierte daher mehrfach die ukrainischen Attacken und macht Kiew vor den Kongresswahlen Anfang November für steigende Spritpreise verantwortlich.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/jha