Geretsried (ots) -Mach Dir die Welt ein pizzchen bunter:GUSTAVO GUSTO launcht neue vegetarische Sorte "TRICOLORE"Neue vegetarische Steinofenpizza mit cremig weißem Stracciatella di Burrata, roten und gelben Kirschtomaten sowie handgepflückten BasilikumblätternGustavo Gusto bringt Farbe ins Tiefkühlregal: Mit der neuen "Tricolore" erweitert das Unternehmen sein Sortiment ab Oktober 2026 dauerhaft um eine vegetarische Steinofenpizza. Cremige Stracciatella di Burrata, rote und gelbe Kirschtomaten sowie handgepflücktes Basilikum treffen auf den typisch knusprig-lockeren Boden von Gustavo Gusto."Mit der 'Tricolore' wollten wir zeigen, wie vielfältig vegetarischer Genuss sein kann. Uns war wichtig, eine Pizza zu entwickeln, die mit hochwertigen Zutaten, kräftigen Farben und einem typisch italienischen Geschmack überzeugt. Gleichzeitig sehen wir, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten mehr Auswahl bei vegetarischen Produkten wünschen. Mit der 'Tricolore' verbinden wir beides und bringen eine besondere vegetarische Sorte ins Tiefkühlregal. Und italienische Lebensfreude auf die Teller.", sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto.Beim Teig bleibt Gustavo Gusto seinem handwerklichen Anspruch treu. Wie bei allen Pizzen der Marke darf er extra lange reifen, wird schonend von Hand ausgeformt und bei rund 400 °C auf Stein vorgebacken.Auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker, Zucker und Farbstoffe wird bewusst verzichtet.Mit der "Tricolore" erweitert Gustavo Gusto sein Sortiment um eine weitere vegetarische Variante und verbindet dabei typisch italienischen Flair mit dem handwerklichenAnspruch der Premium-Marke. Die neue Pizza ist ab Oktober 2026 dauerhaft im deutschen Handel erhältlich.Pressekontakt:Pressestelle / Patricia FranziusBöhmerwaldstraße 55 | D-82538 GeretsriedTelefon: +49 (0) 8171 90 83 830 | E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/6375368