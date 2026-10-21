Berlin/Ebenhausen, Bayern (ots) -Rund 40 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 10. Oktober 2026 in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis ausgezeichnet und anschließend zum neuen Amtssitz des Bundespräsidenten am Spreebogen eingeladen - darunter auch die Jugendlichen des Projekts "Power People" aus Ebenhausen, Bayern.Im Rahmen des CHILDREN JUGEND HILDT Camps 2026 hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 10. Oktober die acht beispielhaftesten Projekte für gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Auch die Mitglieder des Projekts "Power People" haben ihren JUGEND HILFT Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. Die Jugendlichen übernehmen in ihrem Projekt bereits in jungem Alter viel Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.Das Projekt "Power People"Eine Gruppe engagierter Freundinnen (16-17 Jahre) aus den ländlichen Regionen rund um München setzt sich mit ihrem Projekt Power People für gesunde Ernährung und Ernährungs-bildung auf dem Land ein. Mit ihrem selbst betriebenen Foodtruck bieten die Jugendlichen frische, gesunde und bezahlbare Speisen und Getränke wie Bowls, Säfte und Smoothies an, die sie eigenständig zubereiten. Darüber hinaus organisieren sie kostenfreie Workshops in Kindergärten, um schon früh ein Bewusstsein für gesunde Ernährung zu fördern. Ihr großes Ziel ist es, Kindern im ländlichen Raum gesunde Ernährung näher zu bringen.Der Preis: Abendgala, Workshops und der neue Amtssitz am SpreebogenDer verliehene Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen CHILDREN JUGEND HILFT Camp. Für dieses Engagement-Camp sind die rund 40 Sieger*innen aus acht verschiedenen Projekten vom 07. bis 11. Oktober in Berlin zusammengekommen. Während der Camp-Woche haben die Teilnehmenden an Workshops zu Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Konfliktmanagement oder Fundraising teilgenommen. Hier hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Gleichzeitig haben sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr herausragendes Engagement erfahren. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit denen sich all die Kinder und Jugendlichen für andere einsetzen. Sie erkennen Probleme und Bedürfnisse und schaffen aus eigener Kraft Lösungen, um die Welt ein Stück besser zu machen", so Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.Zum Abschluss des Camps wurden die Kinder und Jugendlichen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, feierlich im neuen Amtssitz am Spreebogen empfangen.Hintergründe zu Children for a better WorldChildren for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in vier Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. In den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. Und mit Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie. Im Jahr 2024 feierte die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen.Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.Kontakt CHILDREN JUGEND HILFT:Ramona Wirth (Programmleitung) | wirth@children.de | 089 4520943-20Original-Content von: Children for a better World e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69188/6375366