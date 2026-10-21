Berlin (ots) -Mit der veränderten Sicherheitslage in Europa und der wachsenden Bedeutung einer gesamtstaatlichen Krisenvorsorge kommt der Gesundheitsversorgung eine entscheidende Rolle zu. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Wehrmedizinische Berater der Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) und Befehlshaber Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, laden Sie zum zweiten Symposium "Gesundheitsversorgung in der Gesamtverteidigung" am 2. November 2026 in Berlin ein.Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bundesländern, Gesundheitswesen und Hilfsorganisationen wollen die Erfolge der ersten Tagung weiter fortführen. Dafür werden wir die Entwicklungen seit 2025 beleuchten, Erfahrungen aus gemeinsamen Projekten austauschen und die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Akteuren weiter stärken und vertiefen.Im Mittelpunkt stehen aktuelle sicherheits- und gesundheitspolitische Herausforderungen, der Stand gesetzgeberischer Vorhaben sowie konkrete Maßnahmen in Bund und Ländern. Über das erste Symposium hat sich eine Plattform für fachlichen Austausch, Vernetzung und die gemeinsame Weiterentwicklung einer belastbaren Gesundheitsversorgung für Krisen- und Verteidigungslagen etabliert.Nach der Begrüßung durch Dr. Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KBV, und Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Wehrmedizinischer Berater der Leitung des BMVg und Befehlshaber Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr, folgen Grußworte aus dem Bundesministerium der Verteidigung, dem Bundesministerium für Gesundheit, sowie von Dr. Andreas Philippi, Niedersächsischer Gesundheitsminister und Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Anschließend geben Impulsvorträge einen Überblick über die aktuelle sicherheits- und gesundheitspolitische Lage aus militärischer und ziviler Perspektive. Der Nachmittag steht im Zeichen der vertieften Arbeit in thematischen Arbeitsgruppen. Dieser Anteil findet unter Chatham House Rule statt und ist damit nicht presseöffentlich.Zu den Vorträgen am Vormittag sowie dem anschließenden Pressestatement laden wir interessierte Medien herzlich ein.Ablauf des Pressetermins:10:00 Uhr Begrüßung und Einführung in das SymposiumDr. Stephan Hofmeister, KBV; Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr10:10 Uhr Grußwort: Resiliente Gesundheitsversorgung in verteidigungsbezogenen KrisenlagenKatja Kohfeld, Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit10:20 Uhr Grußwort: Gesamtverteidigung aus militärischer SichtAutor N.N., Bundesministerium der Verteidigung10:30 Uhr Grußwort: Gesamtverteidigung aus Sicht der LänderDr. Andreas Philippi, Niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz10:40 Uhr Grußwort: Gesamtverteidigung aus Sicht des BBKGiulio Gullotta, Leiter der Abteilung Zivilschutzausstattung, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe10:50 Uhr Impulsvortrag: Einordnung der aktuellen sicherheitspolitischen Lage und aktueller Stand seit dem letzten Symposium aus militärischer SichtGeneraloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann11:10 Uhr Impulsvortrag: Einordnung der aktuellen gesundheitspolitischen Lage und aktueller Stand seit dem letzten Symposium aus ziviler SichtDr. Stephan Hofmeister, Stellv. Vorstandsvorsitzender der KBV11:30 Uhr Thematische Einführung in die Gruppenarbeit Dr. Stephan Hofmeister; Generalstabsarzt Dr. Almut Nolte, Abteilungsleiterin Einsatz- und Gesundheitsversorgung im Unterstützungskommando der Bundeswehr12:00 - 12:20 Uhr Pressestatement und Q&A mit Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann und Dr. Stephan HofmeisterVeranstaltungsort:Kassenärztliche BundesvereinigungHerbert-Lewin-Platz 210623 BerlinAnmeldung / Akkreditierung:Medienvertreterinnen und Medienvertreter melden sich bitte bis zum 26. Oktober 2026 an:presse@kbv.deKassenärztliche BundesvereinigungStabsbereich Strategie, Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlinpresse@kbv.de, www.kbv.dePressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6375365