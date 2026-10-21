Baden-Baden (ots) -Drei Filme ab 5. November im SWR und ab Sendedatum in der ARD MediathekDie Filme der diesjährigen Staffel "Der Junge Dokumentarfilm" erzählen von Menschen, die ihren Platz in der Öffentlichkeit suchen - und davon, welchen Preis Sichtbarkeit haben kann. Ob auf der Opernbühne, im Fernsehen oder in der jungen Musikszene des Kosovo: Die Protagonist:innen kämpfen um Anerkennung, Ausdruck und die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Dabei stoßen sie an persönliche, gesellschaftliche oder politische Grenzen. Die Filme handeln von Ehrgeiz und Leidenschaft, von Erfolg und Scheitern, von Wahrheit und Inszenierung sowie von der Frage, wie Identität entsteht - und wie sie durch den Blick anderer geprägt wird. Die Dokumentarfilme entstanden in enger inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und wurden vom SWR sowie von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg gefördert."Born to Fake" am 5.11. um 23:35 Uhr im SWR"Born to Fake" ist ein Dokumentarfilm über den skandalösen Aufstieg und Fall des Michael Born, Selfmade-Journalist und selbsternannter Erfinder der Fake News. Er fälschte in den 1990er-Jahren in Deutschland zahlreiche Fernsehbeiträge und führte damit große Privatsender vor. Inszenierte Geschichten wie der angebliche "Krötenlecker" oder ein fingierter Ku-Klux-Klan in der Eifel wurden als Sensationen verkauft, unter anderem an Stern TV. 1996 wurde Born in einem aufsehenerregenden Prozess zu vier Jahren Haft verurteilt. 2019 starb er nach schwerer Krankheit verarmt bei einem Freund in Graz. Zurück blieb ein widersprüchliches Vermächtnis zwischen Anarchie, Täuschung und Medienkritik. Die Regisseure Erec Brehmer und Benjamin Rost stießen zufällig auf Borns Nachlass: Eine Kiste mit bislang unveröffentlichtem Rohmaterial, Kassetten, Dias und unbekannten Fälschungen. Über fünf Jahre sichteten sie das Material und rekonstruierten Borns Geschichte neu - als moderne Eulenspiegel-Erzählung und zugleich als medienkritische Untersuchung. Der Film feierte Premiere beim Filmfest München und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem One-Future-Preis sowie als Bester Dokumentarfilm bei den Biberacher Filmfestspielen und der Filmschau Baden-Württemberg."Leben für die Oper - Primadonna or Nothing" am 12.11 um 23:35 Uhr im SWRJuliane Sauters Kinodokumentarfilm "Primadonna or Nothing" begleitet drei Sängerinnen, die ihr Leben der Oper verschrieben haben. Valerie Eickhoff steht noch am Beginn: Sie ist talentiert und ehrgeizig, aber unzufrieden mit ihrer Rolle als Zweitbesetzung. Die Teilnahme an einem internationalen Gesangswettbewerb wird für sie zum entscheidenden Schritt - zwischen Hoffnung, Zweifel und dem Wunsch nach Durchbruch. Angel Blue hat schon erreicht, wovon viele träumen. Die amerikanische Grammy-Gewinnerin singt auf den größten Bühnen der Welt. Doch nach 15 Jahren ohne Pause zeigen sich die Schattenseiten des Erfolgs: permanente Erwartung, körperliche Erschöpfung und die Frage nach dem eigenen Gleichgewicht. Renata Scotto ist eine der bedeutendsten Sopranistinnen ihrer Zeit. In ihrer Heimatstadt Savona blickt sie auf ein Leben im Rampenlicht zurück. Auch wenn sie nicht mehr singen kann, bleibt ihr Einsatz für die Oper ungebrochen - als Mentorin, als Stimme der Erfahrung, als Ikone."Palace of Youth" am 19.11. um 23:35 Uhr im SWRGefangen zwischen Sichtbarkeit und Unbekanntheit ist die junge Musikszene des Kosovo Ausdruck einer Nachkriegsgeneration, die in einer nur halb anerkannten Nation nach Identität sucht. Der Film "Palace of Youth" gibt dieser Generation eine Stimme. Im Herzen der kosovarischen Hauptstadt Pristina begleitet die amerikanische Regisseurin Maddie Gwinn drei junge Musiker. Ihre Leben sind geprägt von Ehrgeiz, Isolation und dem Drang, gehört zu werden - lokal verwurzelt und zugleich global inspiriert. Der Film zeigt den Alltag einer Szene, die sich im Spannungsfeld zwischen politischer Unsicherheit, wirtschaftlichen Einschränkungen und digitaler Vernetzung bewegt. Musik wird dabei zum Ausdrucksmittel für Zugehörigkeit, Protest und Selbstbehauptung. Der Film reflektiert universelle Fragen einer jungen Generation, die zwischen dem Wiederaufbau nach dem Krieg und den Verheißungen der globalisierten Welt aufwächst.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel, Audiodeskription,Deutsche Gebärdensprache (DGS).Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/der-junge-dokumentarfilm-2026-vom-preis-der-sichtbarkeitFilme in Kürze vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presse.daserste.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929-23800, E-Mail: daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6375384