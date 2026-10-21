Boston (www.anleihencheck.de) - Die Hochzinsmärkte sind weiterhin gut gestützt, so Scott Roth, CFA (Head of Global High Yield) und Chris Sawyer (Head of European High Yield) von Barings.In den USA hätten Konsum, fiskalische Unterstützung und erhebliche Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu einer robusten Konjunktur beigetragen und die längerfristigen Inflationserwartungen seien relativ stabil geblieben. Dies deute darauf hin, dass der jüngste Anstieg der Renditen von Staatsanleihen eher auf ein stärkeres Wachstum als auf eine wesentliche Verschlechterung der Inflationsaussichten zurückzuführen sei. Für Investoren sei dies eine günstige Kombination. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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