DJ Munich-Re-Vorstandsmitglied Kopff scheidet aus - keine Nachbesetzung
DOW JONES--Die Munich Re verkleinert den Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Clarisse Kopff nach einer vierjährigen Amtszeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" mit Ablauf des 31. Oktober aus dem Vorstand aus. Ihre Aufgaben als Leitung von P&C Reinsurance Europe & Latin America übernimmt ihr Vorstandskollege Thomas Blunck zusätzlich zu seiner Funktion als Chef der Rückversicherung. Der Vorstandsposten von Kopff wird dauerhaft nicht nachbesetzt.
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October 21, 2026 06:19 ET (10:19 GMT)
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