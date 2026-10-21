EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
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Neue Software verbindet KI-Agenten, Funktionen und Workflows während des Automatisierungslebenszyklus
MILWAUKEE, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung von FactoryTalk Conductor bekannt gegeben. Diese neue KI-native Orchestrierungsplattform wurde entwickelt, um KI-gestützte Tätigkeiten während des Lebenszyklus der industriellen Automatisierung zu koordinieren. So wird eine Grundlage für KI-gestützte Workflows vom Systemdesign über den Betrieb bis zur Wartung geschaffen. Die Software wird auf der Automation Fair 2026 in Boston erstmals öffentlich vorgestellt. Besucher erhalten dort einen exklusiven ersten Einblick, bevor die Lösung planmäßig ab dem ersten Quartal 2027 am Markt verfügbar sein wird.
Laut dem "Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2026" von Rockwell Automation wird bereits ein Drittel der Fertigungsabläufe KI-gestützt ausgeführt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einführung in den kommenden Jahren beschleunigen wird. Da Hersteller von KI-Experimenten zu einem umfassenderen Einsatz übergehen, benötigen sie praktische Möglichkeiten, um Technologie, Arbeitsabläufe und Fachwissen zu verbinden. FactoryTalk Conductor wurde entwickelt, um diesen Bedarf durch eine einzige Plattform zu decken, die KI über Engineering-Umgebungen hinweg zusammenführt.
"Die nächste Phase der industriellen KI wird stärker durch Orchestrierung als durch einzelne Copiloten geprägt", sagte Craig Resnick, Vice President, ARC Advisory Group. "Hersteller benötigen KI-Technologien, die Aufgaben über Softwaresysteme, Engineering-Tools und Betriebsdaten hinweg koordinieren können. FactoryTalk Conductor spiegelt die Entwicklung der Branche hin zur agentenbasierten Automatisierung wider, indem KI-Agenten, Workflows und Branchen-Expertise in einer einheitlichen Umgebung kombiniert werden."
FactoryTalk Conductor ermöglicht es Benutzern, Engineering-Aufgaben mit Prompts in natürlicher Sprache zu starten. Software, KI-Fähigkeiten und Workflows sind auf intelligente Weise miteinander verbunden, um die Aufgaben abzuschließen. Zum Launch wird die Plattform mit den Lösungen Studio 5000 Logix Designer, Logix Echo, Emulate3D und FactoryTalk Optix integriert, um die wichtigsten Arbeitsabläufe in den Bereichen Design, Entwicklung, Simulation und Tests abzudecken. Zusätzliche Integrationen mit dem Software-Portfolio von Rockwell Automation, einschließlich FactoryTalk Design Studio, FactoryTalk Historian, Plex und Fiix, sind geplant und erweitern die KI-gestützten Arbeitsabläufe über den Lebenszyklus der industriellen Automatisierung hinweg.
"FactoryTalk Conductor zeichnet sich durch die einzigartige Kombination aus KI-Orchestrierung und bewährtem Branchen-Know-how aus", sagte Matheus Bulho, Senior Vice President, Software & Control, Rockwell Automation. "Kunden können von Rockwell Automation verifizierte Agenten und Funktionen nutzen, Fähigkeiten auf ihr Unternehmen zuschneiden und KI über Software, Daten und Services hinweg einsetzen. Dies schafft eine skalierbare Grundlage, um Aufgaben des Engineerings zu beschleunigen und gleichzeitig die in industriellen Umgebungen erforderlichen Standards einzuhalten."
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
Hersteller, die an der Automation Fair 2026 teilnehmen, können Demonstrationen von FactoryTalk Conductor in mehreren Bereichen der Messe erleben, darunter im Technology & Services Showcase, im Industry Pavillion, bei Innovations sowie in speziellen technischen Sitzungen.
Weitere Informationen zu FactoryTalk Conductor und zur Automation Fair finden Sie unter www.rockwellautomation.com.
Häufig gestellte Fragen
Was ist FactoryTalk Conductor?
Wie unterscheidet sich FactoryTalk Conductor von einem KI-Copiloten?
Wann wird FactoryTalk Conductor verfügbar sein?
Mit welchen Produkten von Rockwell Automation kann FactoryTalk Conductor zusammenarbeiten?
Können Kunden ihre eigenen KI-Agenten und -Funktionen erstellen und bereitstellen?
Über Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.
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21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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