Zürich (ots) -Was macht Kommunikation heute wirklich relevant? Wie entsteht Aufmerksamkeit? Und wann wird daraus Wirkung? Diese Fragen standen im Zentrum des zweiten Comm.Zmorge von news aktuell (Schweiz) AG. Unter dem Titel "Aufmerksamkeit - die neue Währung der Kommunikation" diskutierten Kommunikations- und Medienprofis am 20. Oktober 2026 im Züricher Prime Tower darüber, wie Unternehmen und Marken ihre Zielgruppen in einer zunehmend überfüllten Informationswelt tatsächlich erreichen.Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung von news aktuell Schweiz zum morgendlichen Austausch. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen zwei Keynotes, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten.Ferris Bühler, Gründer von Ferris Bühler Communications und Autor des Buches "Aufmerksamkeit", erörterte in seinem Vortrag "Reichweite ist noch keine Wirkung", warum Aufmerksamkeit zur wichtigsten Währung der Kommunikation geworden ist:"Wir leben in einer Welt, in der immer mehr Menschen und Marken um immer weniger Aufmerksamkeit kämpfen. Trotzdem messen wir den Erfolg unserer Kommunikation noch viel zu oft in Klicks, Likes und Views. Dabei ist die entscheidende Frage nicht, wie viele Menschen wir erreichen, sondern bei wie vielen wir tatsächlich etwas bewegen", sagt Ferris Bühler.Niels Niemann, Brand Manager Digital beim Getränkehersteller rivella Group, präsentierte den "rivella Peachy Case". Dabei erläuterte er, wie rivella mit Peachy und EAZ die Aufmerksamkeit der GenZ gewinnen konnte und welche Learnings sich daraus für erfolgreiche Markenkommunikation ableiten lassen:"Die stärksten Kampagnen sind nicht die, die am lautesten sind, sondern die, über die gesprochen wird. Entscheidend war für uns deshalb nicht nur, die GenZ zu erreichen, sondern ihnen einen Grund zu geben, über Rivella zu sprechen", sagt Niels Niemann."Nach unserem gelungenen Auftakt im Juni freuen wir uns sehr über das grosse Interesse am Event, mit dem wir einen Raum für echten Dialog jenseits klassischer Konferenzformate schaffen", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG. "Die Diskussionen haben gezeigt, dass es nicht mehr ausreicht, einfach nur sichtbar zu sein. Kommunikation muss mehr denn je relevant sein, einen echten Mehrwert bieten und die Menschen auf eine Weise erreichen, die zu ihnen passt."Comm.Zmorge ist eine neue Veranstaltungsreihe von news aktuell (Schweiz) AG, die aktuelle Themen und Trends der Kommunikations- und Medienbranche in den Fokus rückt. Bei Kaffee und Gipfeli bringt das Format Fachleute aus PR, Medien und Kommunikation in einem informellen Rahmen zusammen - für offene Diskussionen, ehrliche Einblicke und persönlichen Austausch.Über news aktuell (Schweiz) AGnews aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Medienmaterial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel und Online-Portale. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringLeiterin Kommunikation und MarketingTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100943123