Von Bundeskanzler Stocker im Sommer angekündigt, nimmt das Zukunftsdepot nun konkrete Formen an. Und die sind teilweise durchaus verwirrend. Hier ist Nachschärfen gefragt. Dass Eltern ihren Kindern über KESt-begünstigte Einzahlungen auf ein gebührenfreies Depot von bis zu 5.000 Euro pro Jahr einen Startvorteil verschaffen können, kann man gut oder schlecht finden. Wir haben uns konkret die Details des derzeitigen Entwurfs angesehen und erklären, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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