ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005810055
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