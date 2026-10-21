FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 690 auf 820 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer bei smarten Brillen wolle die Abhängigkeit von den "Torwächtern" Alphabet und Apple verringern, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. " Dabei lockten neue Einnahmequellen und wiederkehrende Erlöse. Der Experte erhöhte seine Prognosen aufgrund sehr guter "KI-Perspektiven"./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
© 2026 dpa-AFX-Analyser