Original-Research: Nanorepro AG - von GBC AG



21.10.2026 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von GBC AG zu Nanorepro AG Unternehmen: Nanorepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Neue Konzernstruktur eröffnet erhebliches Skalierungspotenzial Die NanoRepro AG steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Transformation. Aus dem früher stark auf medizinische Schnelltests ausgerichteten Unternehmen entsteht eine breit aufgestellte Consumer-Health-Gruppe mit mehreren kontrollierten Marken, gemeinsamen Vertriebswegen und einer zunehmend skalierbaren Infrastruktur. Neben dem etablierten Geschäft mit ZuhauseTEST und Private-Label-Produkten bilden Paedi Protect, newkee und alphabiol künftig die wesentlichen Wachstumssäulen. Die strategische Partnerschaft mit FiberSense eröffnet zusätzlich langfristiges Potenzial im attraktiven Markt für kontinuierliche Glukosemessung. Ein wichtiges Qualitäts- und Vertriebsmerkmal des diagnostischen Kerngeschäfts ist die OEM-Partnerschaft mit dm. NanoRepro liefert inzwischen mehrere Schnelltests unter der dm-Eigenmarke Mivolis und verbindet damit die eigene regulatorische und produktspezifische Kompetenz mit der Reichweite eines führenden europäischen Drogeriekonzerns. Das Modell reduziert den eigenen Marketingaufwand und zeigt zugleich, dass NanoRepro in der Lage ist, größere Private-Label-Projekte zuverlässig umzusetzen. Der wichtigste Schritt ist die Aufstockung des Stimmrechtsanteils an der Deutsche Kosmetikwerke AG auf 50,24 %. Dadurch wird newkee ab Oktober 2026 vollständig konsolidiert und erstmals zu einem operativ kontrollierten Bestandteil des Konzerns. Die Transaktion wird über eigene NanoRepro-Aktien finanziert und belastet die vorhandene Liquidität daher nur begrenzt. Gleichzeitig eröffnet die stärkere Verzahnung mit Paedi Protect attraktive Synergien bei Einkauf, Produktion, Produktentwicklung, Vertrieb und Markenaufbau. Besonders relevant ist der gemeinsame Zugang zu großen Handelspartnern, über den neue Produkte schneller und effizienter ausgerollt werden können. Auch die strategische Neuordnung von hyped about science erhöht aus unserer Sicht die Klarheit der Equity Story. NanoRepro trennt sich von den noch kapitalintensiven PHLAS-Aktivitäten und konzentriert die Gesellschaft vollständig auf alphabiol. Damit entfällt zwar eine langfristige Technologieoption, zugleich sinken jedoch Entwicklungs-, Finanzierungs- und Vermarktungsrisiken. Die verfügbaren Ressourcen können nun gezielter in bereits kontrollierbare Marken mit bestehenden Produkten, Handelszugängen und absehbaren Umsatzbeiträgen investiert werden. Die operative Entwicklung bestätigt die wachsende Bedeutung der neuen Gruppenstruktur. Im ersten Halbjahr 2026 erzielten NanoRepro und Paedi Protect einen kombinierten Umsatz von knapp 13,0 Mio. €, was gegenüber dem vergleichbaren Pro-forma-Vorjahreswert einem Wachstum von rund 26 % entspricht. Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen Konzernumsatz von rund 18,0 Mio. €. Bis 2028 soll dieser organisch auf rund 28,0 Mio. € steigen. Für 2030 werden rund 40,0 Mio. € angestrebt, wobei auch weitere Akquisitionen vorgesehen sind. Unsere Prognosen liegen mit 18,0 Mio. € für 2026, 23,8 Mio. € für 2027 und 28,0 Mio. € für 2028 im Rahmen dieser Zielsetzung. Der deutliche Umsatzanstieg 2027 wird insbesondere durch die erstmalige ganzjährige Konsolidierung von newkee unterstützt. Auf der Ergebnisseite dürften 2026 zunächst noch Sonder-, Integrations-, Marketing- und Wachstumsaufwendungen dominieren. Vor diesem Hintergrund erwarten wir ein EBITDA von -1,5 Mio. €. Die Belastung resultiert im Wesentlichen aus Sonder- und Integrationskosten im Zuge des Konzernaufbaus und ist damit überwiegend temporärer Natur. Für 2027 prognostizieren wir ein positives EBITDA von 0,6 Mio. € und damit das erstmalige Überschreiten der operativen Gewinnschwelle. Bis 2028 sollte das EBITDA auf 2,8 Mio. € steigen, was einer EBITDA-Marge von 10,0 % entspricht. Die wesentlichen Ergebnishebel liegen in einer steigenden Rohertragsmarge, der besseren Auslastung der bestehenden Strukturen und der schrittweisen Realisierung von Synergien. Die nahezu schuldenfreie Bilanz bietet eine solide Grundlage für die weitere Umsetzung der Plattformstrategie. Zum Jahresende 2025 lag die Eigenkapitalquote bei 98,2 %, während die liquiden Mittel 7,76 Mio. € betrugen. Hinzu kamen im Februar 2026 rund 1,8 Mio. € aus der Barkapitalerhöhung. NanoRepro verfügt damit über den notwendigen finanziellen Spielraum, um die Integration der Tochtergesellschaften, neue Produktentwicklungen und den Ausbau der Marken voranzutreiben. Insgesamt gewinnt die Transformation von NanoRepro deutlich an Substanz. Mit Paedi Protect und newkee verfügt die Gruppe über zwei wachsende Markenplattformen, während das etablierte Schnelltestgeschäft stabile Handelszugänge und regulatorische Kompetenz einbringt. Die zunehmende Bündelung der Aktivitäten sollte mittelfristig einen erheblichen operativen Hebel ermöglichen. Auf Basis unseres DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel von 4,50 € auf 4,55 € je Aktie. Ausschlaggebend sind die Vollkonsolidierung von newkee sowie geringere Kapitalkosten infolge der deutlich verbreiterten operativen Basis, denen höhere Anlaufverluste im laufenden Geschäftsjahr gegenüberstehen. Angesichts des erheblichen Kurspotenzials bestätigen wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261021_Anno_NanoRepro



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 21.10.2026 (10:00 Uhr)

Erste Weitergabe: 21.10.2026 (14:00 Uhr)



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