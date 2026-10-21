ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 247 auf 244 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe umsatzseitig positiv überrascht, und das robuste traditionelle Geschäft sei schwer zu ignorieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch im laufenden Schlussquartal sei bislang keine Abschwächung in Sicht, was den Bewertungsabschlag ungerechtfertigt erscheinen lasse./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
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