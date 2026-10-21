BitGo Labs ist eine neue Forschungs- und Innovationseinheit, die gegründet wurde, um konkrete Anwendungen auf der Grundlage der Finanztechnologie von BitGo zu entwickeln, auf den Markt zu bringen und zu erproben. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Schnittstelle zwischen KI und Kryptotechnologie, beginnend mit der Einführung von Gokubu.

BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) ("BitGo" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte, gab heute die Gründung von BitGo Labs bekannt, einer Forschungs- und Innovationseinheit, deren einzige Aufgabe darin besteht, die nächste bahnbrechende Anwendung für digitale Vermögenswerte zu erforschen und zu entwickeln.

Seit 2013 ist BitGo das Rückgrat der Branche und ermöglicht es seinen Kunden, mithilfe innovativer Finanzinfrastrukturtechnologie zu wachsen. BitGo Labs führt diese Mission noch einen Schritt weiter: Wenn BitGo das Betriebssystem ist, auf dem Kryptowährungen laufen, dann ist Labs der Ort, an dem wir die Anwendungen entwickeln. Wir konzentrieren uns auf Anwendungsfälle, die nur die Kryptowelt bieten kann wie beispielsweise Renditen und Erträge, an die kein traditionelles System herankommt -, und wir nutzen KI, um diese innerhalb von Monaten statt Jahren zu entwickeln.

Der anfängliche Schwerpunkt von BitGo Labs liegt an der Schnittstelle zwischen KI und Kryptowährung. Die KI entwickelt sich von Chatbots hin zu autonomen Agenten, die im offenen Internet recherchieren, verhandeln, Personal einstellen und Einkäufe tätigen. Wir sind davon überzeugt, dass die KI-Wirtschaft eine Krypto-Finanzinfrastruktur benötigt, um Mikrozahlungen abzuwickeln, sofortige Abrechnungen durchzuführen und Vermögenswerte in Höhe von Billionen Dollar sicher zu schützen. Herkömmliche Finanztechnologie kann diese nächste Innovationsstufe nicht unterstützen, BitGo hingegen schon.

Mit jedem Schritt in Richtung allgemeiner künstlicher Intelligenz eröffnen sich neue Möglichkeiten für Menschen, einen Beitrag zu leisten und Einkommen zu erzielen. BitGo Labs ist davon überzeugt, dass einige der wichtigsten Anwendungsfälle der Kryptowährung genau hier zu finden sein werden und dass sie noch darauf warten, entwickelt zu werden.

BitGo Labs startet mit mehreren ersten Projekten, die diese Ansätze in die Praxis umsetzen. Dazu gehört Gokubu, eine Verbraucher-App, die eine KI-gestützte Karte nutzt, die darauf ausgelegt ist, Ihre Ausgaben zu optimieren. Diese Karte wird überall dort akzeptiert, wo Visa akzeptiert wird, weist Ihnen einen personalisierten KI-Finanzassistenten zu, schaltet automatisch bessere Prämien frei und hilft Ihnen, aus jeder Transaktion mehr Wert zu schöpfen. Gokubu ist bereits verfügbar, und Nutzer können sich noch heute unter gokubu.com registrieren.

Über die ersten Projekte hinaus wird BitGo Labs Forschungsergebnisse, Prototyp-Protokolle und Referenzimplementierungen veröffentlichen sowie Partnerschaften mit Entwicklern, Wissenschaftlern und Institutionen aus den Krypto- und KI-Communities Jedes Projekt wird anhand derselben Kriterien geprüft: Leistet diese Anwendung etwas, was kein bestehendes System leisten kann, und verbessert sie das Leben der Menschen messbar?

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überwachung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen vorliegen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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