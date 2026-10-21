Apella kündigt dem Hamburger Maklerpool Netfonds die Zusammenarbeit auf. Dies betrifft die Bereiche betriebliche Versorgung und private Krankenversicherung. Apella will damit ein "unmissverständliches Zeichen für echte Unabhängigkeit" setzen, wie es vom Verbund heißt. Mehr zu den Hintergründen. Die Apella AG beendet die Kooperation mit der Netfonds AG in den Gemeinschafts- und Spezialbereichen seiner Tochtergesellschaften bbvs GmbH, der Beratungsgesellschaft für betriebliche Versorgungssysteme, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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