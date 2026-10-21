NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Zahlenwerk liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des spanischen Energieversorgers habe sich aufgehellt./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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