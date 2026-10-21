NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der angehobene Jahresausblick sei vom Markt erwartet worden./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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