Hamburg (www.anleihencheck.de) - Künstliche Intelligenz bleibt aus Sicht von Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management, der wichtigste Wachstumstreiber."Vieles spricht dafür, dass der Boom auch 2027 nicht endet", schreibe er in seinem aktuellen Quartalsausblick.Auf der anderen Seite erweise sich der Iran-Krieg als deutlich langwieriger als zunächst erwartet. Eine gute Nachricht sei jedoch, dass Europa diesen Gegenwind ökonomisch bislang besser wegstecke als gedacht. "Nach Jahren der Stagnation kommt langsam Bewegung in die Wirtschaft." Besonders wichtig sei, dass auch die Exportaufträge wieder steigen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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