NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe mit seinen Umsatzahlen für das dritte Quartal die Prognosen solide übertroffen, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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