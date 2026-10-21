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Dow Jones News
21.10.2026 15:09 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q 
  07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober 
     PROGNOSE: 101 
     zuvor:  101 
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q 
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei GEWINN Fair: 
     Star of the Hour event 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q 
  13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 200.000 
     zuvor:  199.000 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober 
     PROGNOSE: -17,0 
     zuvor:  -16,5 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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