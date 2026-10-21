Wien (www.fondscheck.de) - Die Investmentsparte der US-Großbank Morgan Stanley will im Herbst börsengehandelte Fonds (ETFs) auf den Markt bringen, so die Exprten von "FONDS professionell".Dies gehe aus übereinstimmenden Medienberichten der Branchendienste "Funds Europe" und "ETF Stream" hervor. Demnach konzentriere sich das Haus auf Strategien mit aktivem Management. Der Fokus liege auf thematischen Ansätzen. Zudem seien Strategien mit Absicherungen in Arbeit, sogenannte Covered-Call- und Buffer-ETFs. Damit wolle die Gesellschaft an das große Wachstum aktiver ETFs in den USA anschließen. Dort entfalle ein erheblicher Teil der Neuauflagen und Mittelzuflüsse auf dieses Segment. In Europa würden aktive ETFs nur eine Nischenstellung einnehmen. Doch auch hier seien die Wachstumsraten hoch. "Die meisten Emittenten wie wir sehen Europa als die nächste große Chance", habe Allyson Wallace, globale ETF-Chefin von Morgan Stanley Investment Management, zu "Funds Europe" gesagt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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